Faccsa-Prolongo acude a la feria alimentaria Anuga de Colonia

La empresa cárnica malagueña Faccsa-Prolongo ha participado esto días en una nueva edición de la feria alemana Anuga en Colonia (Alemania), una de los principales eventos a nivel mundial de alimentos y bebidas junto al salón Sial París (Francia) y a la feria Alimentaria de Barcelona. En este evento se han dado cita, entre los días 4 y 8 de octubre, más de 4.000 empresas de 91 países, según ha recordado la compañía.

Con motivo de su participación, Faccsa-Prolongo ha desplegado un amplio equipo comercial encabezado por Jesús Soto y Manuel Aceituno, responsables de los departamentos de Marketing y Comercial de las dos compañías.

El complejo industrial de Faccsa-Prolongo, situado en Cártama, es un referente en la industria cárnica de todo el territorio nacional gracias a la exportación de sus productos a más de 35 países distintos, y con una producción diaria de alrededor de 500 toneladas de carne de cerdo.

La conocida cárnica malagueña, presidida por Ramón Soler, ha asistido a la feria Anuga de Colonia «mostrando su amplio catálogo de cortes de carne de cerdo, tanto frescos como congelados, así como su amplia variedad de embutidos y jamones con sus diversas presentaciones».

Este evento, que se celebra en el recinto ferial Koelnmesse de Colonia con una periodicidad bianual, se ha convertido en un punto de encuentro ineludible para las empresas alimentarias interesadas en buscar nuevos mercados internacionales.