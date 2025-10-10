Los hoteles de Málaga superarán el 90% de ocupación en el Puente de la Hispanidad

Los hoteles de la provincia de Málaga esperan una ocupación media del 90,42% para este Puente de la Hispanidad, que tendrá lugar hasta el lunes 13 y que será festivo en Andalucía, junto a otras cuatro comunidades autónomas más (Aragón, Asturias, Castilla y León y Extremadura, así como en Melilla). La previsión de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos) arroja un incremento 1,47 puntos más que el anterior puente donde el festivo del 12 de octubre cayó en día laborable (que fue el de 2023), cuando se registró un promedio del 88,95%.

Según los datos recabados por Aehcos, dentro del total de alojados del 10 al 13 octubre, el porcentaje de turistas internacionales será del 78%, frente al 22% restante, que corresponderá a turistas nacionales.

El presidente de Aehcos, José Luque, ha afirmado que el Puente de la Hispanidad "parece augurar una tasa de ocupación nada despreciable", aunque en su análisis se han contabilizado tres noches cuando en 2023 el puente fue más prolongado (una noche más, ya que el festivo del 12 de octubre cayó en jueves).

"Cabe reseñar que el año pasado, el día de fiesta cayó en sábado, por lo que no hubo puente efectivo y no podemos comparar las cifras. Sin embargo, echando la mirada a 2023, parece que superaremos las cifras de entonces aunque este puente es más corto que el de aquel año”, ha comentado.

Ocupación por zonas

Por zonas de la provincia, la patronal hotelera destaca la ocupación que se prevé en Benalmádena, que alcanzará el 96,28% y el 93% de ocupación al que llegará Ronda.

El hotel Maestranza de Ronda, en la provincia de Málaga. / L. O.

Aehcos aglutina más de 94.000 plazas de alojamiento turístico, más de 105 empresas colaboradoras, con 72 cadenas hoteleras, 193 establecimientos independientes, 346 establecimientos asociados y 27.000 trabajadores.

Previsiones de la Junta de Andalucía

La Junta de Andalucía, por su parte, también ha ofrecido sus propias previsiones, con una estimación del 77% de ocupación en la comunidad andaluza, y con la llegada de más de 1.170 vuelos con 210.000 asientos.

Málaga, Sevilla y Córdoba lideran la ocupación turística en Andalucía, mientras más del 80% de los empresarios prevé resultados iguales o mejores que en años anteriores

Los establecimientos hoteleros de Andalucía prevén superar el grado de ocupación del 77,4% en el próximo puente de octubre –del viernes 10 de octubre al domingo 12 de octubre–, una fecha en la que la región recibirá más de 1.170 vuelos con 210.000 asientos.

Así lo señala el informe de previsiones elaborado por la Oficina del Dato de la Empresa Pública de Turismo y Deporte de Andalucía. Málaga, Sevilla y Córdoba destacan con ocupaciones superiores al 81%, respectivamente. Para el resto de provincias, se prevén que alcancen más del 70% de ocupación durante la festividad del 12 de octubre, una cifra que previsiblemente aumentará ante las reservas de última hora.

Percepción empresarial

En cuanto a la percepción de los empresarios, el 83,6% de los empresarios andaluces afirman que los resultados serán iguales o mejores a los registrados en el puente del 12 de octubre de años anteriores. En este sentido, el grado de ocupación esperado en los alojamientos rurales de Andalucía será del 43,5%. Por provincias, destacan Cádiz y Jaén ya que se prevé que se ocupen más de la mitad de las plazas ofertadas, alcanzando un 56,2% y 50,2%.

Respecto a las viviendas de uso turístico (VUT), el grado de ocupación esperado para el puente será del 48,3%. En el análisis de las provincias andaluzas, es en Sevilla donde se prevé que se alcancen la ocupación más elevada, un 77,2%, seguida de Córdoba donde se estima que se ocuparan el 72,7% de las plazas de VUT ofertadas.

Por último, sobre los aeropuertos andaluces, Andalucía recibirá un total de 1.173 vuelos, lo que supone un aumento del 5,9% respecto al mismo período del año anterior. Se ofertarán así más de 210.000 asientos, un 6,2% más que en 2024. Destaca la oferta nacional con más de 59.570 plazas, junto a las llegadas del Reino Unido (43.800) y Alemania (15.690).