El izado de la bandera de España en el Puerto inicia la celebración del Día de la Fiesta Nacional

La Subdelegación de Defensa en Málaga ha organizado este viernes, con motivo de la celebración de los actos enmarcados dentro de la conmemoración del Día de la Fiesta nacional 2025, un solemne izado de Bandera. Este homenaje a la enseña de España ha tenido lugar, a partir de las 09.30 horas en el Puerto de la capital malagueña, en la explanada situada frente al edificio de la Autoridad Portuaria.

El acto, al que asistieron diversas autoridades civiles y militares de la provincia, estuvo presidido por el Subdelegado de Defensa en Málaga, el coronel Eduardo Llorente Erroz. Y congregó, igualmente, al subdelegado del Gobierno de España en Málaga, Javier Salas; al alcalde de la capital malagueña, Paco de la Torre; y a una representación de la Diputación y la Junta de Andalucía encabezada por el vicepresidente del ente provincial Manuel Marmolejo y uno de los delegados territoriales del Gobierno andaluz, Carlos García, respectivamente.

El subdelegado del Gobierno de España en Málaga, Javier Salas, acompañado por el alcalde de la capital malagueña, Paco de la Torre, el vicepresidente de la Diputación Provincial Manuel Marmolejo y uno de los delegados territoriales del Gobierno andaluz, Carlos García. / La Opinión

También contó con la presencia de comisiones de las diferentes unidades militares de la provincia, así como con un grupo de Reservistas Voluntarios, miembros de las diferentes Asociaciones militares y representantes del Cuerpo Consular.

Tras el homenaje a la Bandera, se llevó a cabo también un homenaje a todos los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que dieron su vida por España.

Día del Pilar

Las celebraciones por el 12 de octubre culminarán este domingo en la localidad malagueña de Cártama. El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, presidirá allí el acto central de conmemoración del Día del Pilar, patrona de la Guardia Civil, junto al Coronel Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Málaga, Roberto Blanes, y el alcalde del municipio, Jorge Gallardo. Tendrá lugar, este 12 de octubre al mediodía, en el Auditorio Parque Santo Cristo de Cártama.