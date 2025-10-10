Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Localizan en Melilla a un joven desaparecido en Málaga hace 5 años siendo menor

La Policía Local pidió la documentación a este individuo que les ofreció únicamente un papel con nombre y fecha de nacimiento

La Policía Local de Melilla ha localizado en la ciudad autónoma a un joven al que se declaró desaparecido en Torremolinos en 2020, hace cinco años, cuando era menor de edad, y al que le constaban, además, una orden de prohibición de entrada en España y una orden de expulsión.

Según han informado a EFE fuentes policiales, los hechos ocurrieron este jueves por la tarde en el barrio del Rastro, cuando la Policía Local pidió la documentación a este individuo, de 20 años, y les ofreció únicamente un papel con su nombre y fecha de nacimiento.

Los agentes trasladaron al joven a la Jefatura Superior de Policía, donde se pudo constatar que tenía un registro como desaparecido en Torremolinos hace cinco años, cuando era menor de edad.

Además, tiene vigente una prohibición de entrada en España y una orden de expulsión que no se puede materializar por no tener documentación de su país de origen en vigor hasta que no transcurran cinco años desde la incoación del expediente.

