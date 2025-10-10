Este es el bar de Málaga que sirve "el mejor pitufo" de toda la ciudad: enorme y a 2,30 euros

Los pitufos son una de las principales señas de identidad de Málaga desde su nacimiento, en los 80, de la mano de un único obrador, la Panificadora Mateo Luque, que buscaba crear un bollo para los niños con un tamaño menor que la viena. Para atraer a su público objetivo, colocó en su local un luminoso con un pitufo, unos dibujos animados que se habían estrenado pocos años antes y que acabarían dando nombre a este pan. Ahora, décadas después, este bocadillo se ha convertido en patrimonio de la provincia y un indispensable para hogares y negocios de todo el territorio.

Y entre estas creaciones culinarias, destaca un bar de la capital por ofrecer el "mejor pitufo" de toda Málaga y uno de los más emblemáticos de la ciudad. Se trata de los bocadillos de Bar Mesón Paco, un negocio situado en la plaza de las Brigadas Internacionales de la Carretera de Cádiz que se ha posicionado como uno de los locales más concurridos y admirados de la provincia no solo por sus guisos y platos, sino por sus pitufos 'de la casa', que reúnen cada jornada a cientos de ciudadanos para degustar este cuidado bocado.

El pitufo 'de la casa', el más vendido de este bar de Málaga

Este negocio cuenta con una amplia variedad de pitufos, vienas y molletes en su carta, pero la mayoría de los usuarios que acuden a su local se decantan por su pitufo más reconocido, el 'de la casa', con tortilla de patatas, carne mechá y alioli, todo hecho realizado de forma casera cada jornada.

"Es el mejor desayuno que puedes encontrar en toda Málaga", señalan sus propios usuarios, que aseguran que todo malagueño que se precie tiene que haber probado, al menos una vez en la vida, estos bocadillos que "te arreglan cualquier día". "Hay colas todos los días", afirman otro cliente del negocio, que explica que cada jornada es necesario armarse de paciencia y tiempo para poder acceder a una de las mesas del establecimiento ante la cantidad de ciudadanos que acuden al lugar para disfrutar de sus desayunos.

300 bocadillos al día en este bar con los "mejores pitufos" de Málaga

Una afluencia que hace que cada día hagan en el bar unos 300 bocadillos, entre pitufos, vienas y molletes, de los que el 90% son de carne mechá, tortilla y alioli, tal y como explican sus propios dueños. Además, aseguran que cada día realizan unas 15 tortillas al día y utilizan en torno a tres jamones para su carne mechá. "Menos el pan, aquí se hace todo", añaden desde el establecimiento, que afirma que para mantener la mejor calidad realizan sus creaciones al momento.

Estos pitufos se pueden degustar por un precio de 2,30 euros de martes a sábado en horario de 8.00 a 16.00 horas en su local de la plaza de las Brigadas Internacionales de la Carretera de Cádiz.