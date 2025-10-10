Nuevo cambio en la Selectividad: las matemáticas puntuará de manera distinta

La Selectividad -que estrenó un nuevo modelo de examen este año- viene con más novedades de cara al curso 2026/2027. Y es que se va a cambiar la forma en que se usan las Matemáticas para calcular la nota de admisión a 35 grados universitarios (carreras) en la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), también conocida como Selectividad.

Así lo recoge Distrito Único Universitario de Andalucía (DUA) y publicado en el BOJA por la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación. Un nuevo cambio en uno de los exámenes más polémicos de estas pruebas.

¿Qué cambia exactamente?

Hasta ahora, si un estudiante hacía Matemáticas II (la de Ciencias) o Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, y ambas ponderaban 0,2 (es decir, que contaban mucho para la carrera elegida), se podía usar cualquiera de las dos para subir la nota de admisión, incluso las dos si daban puntos.

Con el nuevo sistema, si ambas matemáticas ponderan 0,2 para esa carrera, solo se tendrá en cuenta UNA de las dos —la que te dé más nota— y otra asignatura distinta, para calcular la nota final.

El porqué de este cambio viene porque en los últimos años se ha observado una tendencia creciente: elegir ambas Matemáticas para lograr los cuatro puntos posibles en la fase de admisión de la PAU.

El objetivo es evitar que estudiantes hagan dos tipos de matemáticas solo para subir nota (algo que no siempre está alineado con la orientación de la carrera), y que el sistema sea más justo.

A qué grados afecta

Esta modificación afecta a 35 de los 136 grados simples ponderados, abarcando tres de las cinco grandes ramas de conocimiento: Ciencias de la Salud, Ciencias y Ciencias Sociales y Jurídicas. Dentro de estas, las Ciencias de la Salud, que incluyen algunas de las titulaciones más demandadas en el sistema universitario público andaluz, son las más impactadas, con un total de 14 carreras. Entre ellas destacan Medicina, Enfermería, Fisioterapia, Farmacia, Podología, Nutrición, Óptica y Optometría, Veterinaria, Psicología y Odontología.

Además, el cambio también afectará a diez de los 14 grados del área de Ciencias, como Biología, Bioquímica, Biotecnología, Ciencias del Mar, Estadística y Geología. Por último, 11 de las 33 titulaciones de Ciencias Sociales y Jurídicas se verán afectadas, incluyendo Administración y Dirección de Empresas, Economía, Marketing e Investigación de Mercados, Análisis Económico y Educación Infantil.

Las carreras de Arte y Humanidades quedan fuera de esta modificación, ya que solo ponderan Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales, y no Matemáticas II. Tampoco afectan los grados de Ingeniería y Arquitectura, donde Matemáticas II se pondera con 0,2 y Matemáticas Aplicadas solo con 0,1.

Además de los 35 grados simples, este cambio también influirá en la nota de admisión de 39 dobles grados, siguiendo los mismos criterios de ponderación.