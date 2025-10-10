La francesa On Air inaugura en Málaga su primer gimnasio en el antiguo local de Juan Lucas en Armengual de la Mota

La cadena francesa de gimnasios On Air inaugura en la tarde de este viernes 10 de octubre su primer gimnasio en Málaga, que está situado en el antiguo local de la conocida compañía malagueña Juan Lucas en la calle Armengual de la Mota. La firma francesa, con más de 25 años de trayectoria, señala que el gimnasio dispone de 1.200 metros de cuadrados de superficie. Los operarios trabajan durante el día ultimando el cambio de la cartelería exterior del establecimiento y los últimos detalles de acondcionamiento del interior.

El local de Armengual de la Mota, que ha estado en obras durante unos meses y que desde el pasado 22 de septiembre mostraba ya la cartelería de On Air en el escaparate, ofrece actividades como fuerza y pesas, entrenamiento híbrido, boxeo&MMA, cardio, halterofilia y musculación guiada con abdominales, además de un espacio conocido como 'zona ladies'.

La compañía está presente hasta el momento en España con tres gimnasios en Valencia y prepara, tras la apertura de Málaga,otras dos (una en Barcelona y otra de nuevo en Valencia). La firma lanzó en 2019 su cadena de franquicias On Air, con el que se ha expandido por toda Francia y por el extranjero. A fecha de julio de 2025 cuenta con 270.000 socios y 80 clubes. En marzo de 2025, On Air abrió su centro número 71 en París con un local de 5.000 metros cuadrados que supone el gimnasio más grande de Francia.

Con la llegada de On Air, Armengual de la Mota dispondrá de un tercer local de estas características, ya que alberga también desde hace años un Basic Fit a pie de calle y un VivaGym dentro del centro comercial Málaga Plaza.

El local del gimnasio On Air en Armengual de la Mota, en Málaga. / L. O.

Un local comercial de tradición

Juan Lucas, que abrió su primera tienda en Málaga en los años 70, anunció el pasado mes de febrero su marcha de la calle Armengual de la Mota para trasladarse a otro local de la calle Salitre, dentro de su proceso de reordenación de tiendas.

La empresa, uno de los grandes representantes del comercio local de Málaga se engloba en el grupo Top Digital, cuyos orígenes se remontan a 1909 con la creación de una primera empresa de transporte en Melilla por parte de Juan Lucas Ortega, el pionero de esta familia de empresarios.

A lo largo de las décadas, la compañía, conocida como Grupo Lucas, no ha dejado de reinventarse, introduciéndose en los sectores emergentes, pasando por el mercado inmobiliario o por el equipamiento integral y de hogar hasta llegar, en 1997, a la creación del Grupo Top Digital, que inició su andadura como distribuidora oficial de Vodafone.