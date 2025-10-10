El PP reivindica a los extranjeros "de habla hispana" que residen en Málaga

El PP de Málaga reivindicó este viernes a los extranjeros "de habla hispana" que residen en esta provincia, durante un acto de celebración del Día de la Hispanidad que fue situado junto a un enclave tan emblemático como La Farola. Allí, los populares malagueños abrazaron la bandera de España a las de los países latinoamericanos y su presidenta provincial, Patricia Navarro, invocó “todo lo que nos une bajo el paraguas de la hispanidad frente a quienes nos dividen, buscan el conflicto y nos hacen confrontar”.

“El español nos une dentro y fuera de nuestras fronteras, nos enriquece y nos acerca a esa veintena de países que lo utilizan como lengua oficial en todo el mundo”, reiteró acompañada por el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo; el alcalde la ciudad, Francisco de la Torre; y el presidente de la Diputación Provincial, Francisco Salado.

Navarro también recordó que la provincia cuenta con más de 100.000 extranjeros hispanohablantes: “Málaga es una tierra hospitalaria que abre sus puertas a todo aquel que quiere venir y quiere quedarse, pero que abraza de manera muy especial y como hermanos a todos esos vecinos de habla hispana que residen aquí”.

A renglón seguido, se refirió a ellos como “personas que se suman a nuestro esfuerzo para construir Málaga, para construir Andalucía y España entre todos". "Que levantan también la persiana de sus negocios para contribuir a la economía y al sostenimiento del Estado del bienestar con el pago de sus impuestos o, más bien, con el machaque al que nos tienen sometidos Pedro Sánchez y María Jesús Montero”, enfatizó.

Visita de Bendodo

A la celebración del PP malagueño se sumó el vicesecretario nacional de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del PP, el malagueño Elías Bendodo, quien intervino principalmente en clave nacional: “Pedro Sánchez decía que tenía el gobierno más feminista de la historia, y resulta que su mano derecha en el PSOE y en el Gobierno nombraba a las prostitutas por números como si fueran cabezas de ganado”

“Ábalos las reclutaba de tres en tres para organizar orgías con alcohol, parece que droga también, y billetes de 500 euros, todo apunta a que se pagó o con mordidas o con el dinero negro que salía de la sede del PSOE; no hay días en el calendario para que Sánchez, Montero y toda esta cuadrilla pidan perdón por el daño inmenso que su partido y su gobierno le ha hecho a las mujeres de nuestro país”, añadió

A su juicio, “desde hace siete años, el sanchismo sobrevive acentuando las diferencias, polarizando al máximo la sociedad, creando una atmósfera irrespirable de trinchera y pasando por encima de los valores que nos hicieron un gran país”.

“Nunca, nunca, un gobierno en democracia había pisoteado tanto la Constitución como el gobierno de Pedro Sánchez; si el gobierno no cumple la Constitución, ¿qué le puede exigir al conjunto de los españoles?", se preguntó.

Además, recordó que "Sánchez lleva tres años sin presentar presupuestos generales del Estado", y que la ministra de Hacienda y candidata andaluza, María Jesús Montero, "ha roto el principio de igualdad de todos los españoles para diseñar una hacienda a la medida del independentismo".

María Corina Machado

Bendodo aprovechó para unirse "a toda la comunidad internacional" en la felicitación a María Corina Machado por el premio Nobel de la Paz, "que es también un premio al pueblo venezolano por su lucha por la libertad". Incluso, ironizó con "la expectación que había en Moncloa por si el premio Nobel recaía en Pedro Sánchez". “Ánimo Pedro”, proclama con un tono jocoso.

Igualmente, la presidenta del PP malagueño, Patricia Navarro, ha celebrado el Premio Nobel de la Paz para María Corina Machado por su defensa de la libertad y la democracia en Venezuela, y ha reivindicado "el respaldo de la formación a esta causa a través de numerosos actos y encuentros con la comunidad venezolana en la provincia, el último de ellos hace tan sólo una semana con presencia de la portavoz adjunta del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, el expresidente de México, Felipe Calderón, y el eexalcaldede Caracas y opositor venezolano, Antonio Ledezma". “Mi más sincera enhorabuena y nuestro más profundo orgullo también por ello”, dijo Navarro.