El PSOE de Málaga prepara las elecciones andaluzas como "una primera vuelta de las municipales"

Incluso en lo que era el Centro Cívico, en esas salas tan 'culturetas' de La Térmica que suelen prestarse para actos políticos de todo signo, puede haber todavia una primera vez. Y, sin ir más lejos, el PSOE de Málaga ha celebrado allí este viernes el primer Comité Provincial con Josele Aguilar convertido en su secretario general. Medio año había transcurrido desde su llegada al liderazgo, y de esa intervención iniciatica ha salido la consigna de que el PSOE de Málaga debe preparar las elecciones andaluzas como "una primera vuelta de las municipales", que serían un año después, allá por la primavera de 2027.

En esa primera intervención ante el Comité Provincial -con casi 200 acreditados y una participación cercana al 65 por ciento- el líder provincial del partido defendió que "en el cambio de Andalucía empieza el cambio de Málaga" para arrebatarle al PP el terreno perdido en la provincia.

En ese sentido, insistió en qué "las elecciones andaluzas son cruciales, una primera vuelta de las municipales". Y abogó ante los socialistas por "dejarse la piel para que María Jesús Montero sea la próxima presidenta de Andalucía".

Eso sí, no perdió de vista que "el cambio andaluz es la antesala del cambio en Málaga".

"En la provincia, el PP ocupa el poder pero ni gobierna ni gestiona, solo le hacen oposición Pedro Sánchez. Se acabó el tiempo del PP, Málaga necesita otra forma de hacer politica, la que hacen nuestros 39 alcaldes y alcaldesas", incidió antes de detenerse en la revuelta protagonizada está semana en la Diputación por esa regidores para pedir más recursos para los pueblos pequeños. "Salado es el presidente más sectario de todos los que ha habido en esta provincia", dijo sobre el responsable del PP que gobierna en el ente provincial.

Un momento del comité. / l.o.

"Nervios por Vox"

A juicio de Josele Aguilar, "el PP de Málaga está radicalizando su discurso, como hizo al boicotear la mesa de movilidad". "El crecimiento de Vox está llevando al PP a radicalizar sus críticas contra Pedro Sánchez, empieza a estar muy nervioso porque la ultraderecha cada vez le roba más votos. Los votantes de derechas, se están decantando, entre la copia y el original, por el original: por Vox", proclamó.

A su vez, pidió a los socialistas malagueños "salir fuertes y unidos del comité provincial, con el único objetivo de recuperar el Gobierno de Andalucía". "Todos los esfuerzos deben centrarse en Málaga en ganar las elecciones andaluzas, Andalucía merece más y de la mano de María Jesús Montero vamos a darle a los andaluces ese Gobierno que cumpla, los escuche y los cuide", enfatizó.

Primeras palabras

Al inicio de su discurso, Josele Aguilar encadenó palabras que suelen estar en los repertorios principiantes, en los estrenos: "La ejecutiva provincial que encabezo viene a rendir cuentas de estos seis meses tan intensos y a preparar el importante trabajo que tenemos por delante.

Estoy convencido de que todo el trabajo que se está realizando dará sus frutos más pronto que tarde".

A renglón seguido, Aguilar tuvo presente sin nombrado el complicado ambiente político nacional, y la sombra de la corrupción que acecha al PSOE: "No han sido unos meses fáciles, han sido meses muy duros con noticias que no nos hubiese gustado oir ni ver, con insultos y ataques en nuestras redes, pero no nos hemos rendido. Hemos salido adelante, el PSOE de Málaga está fuerte, con sus ideas y convicciones en pie.

Actualidad regional

La actualidad regional acaparó buena parte de sus palabras y así quedó claro en cuanto repitió que "Andalucía quiere cambio, y los últimos acontecimientos lo están dejando claro", en alusión a la crisis sanitaria del cribado del cáncer de mama. "El problema no son los consejeros de Salud , sino quien los nombra. Es la consecuencia directa del saqueo de la sanidad pública perpetrado por Juanma Moreno", apuntó antes de arrancar el aplauso de los asistente al ofrecer el "apoyo del PSOE de Málaga" a las mujeres afectadas.

Siguió con los servicios públicos y se detuvo en la Universidad de Málaga, en "la UMA, tan atacada por el Gobierno andaluz".

"Los socialistas pusimos en pie unos servicios públicos que eran el orgullo de Andalucía y con María Jesús Montero tocará levantarlos de nuevos.