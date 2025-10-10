Este es el pueblo de Málaga que recomienda visitar Sebastián Yatra: celebra conciertos, talleres y mercadillos este fin de semana

"Es un pueblo espectacular donde me invitaron a visitar su Fiesta en el Aire. No voy a poder estar esta vez, pero le agradezco al alcalde la invitación y los invito a todos a ser parte de esta fiesta tan increíble celebrando la música, el arte y la cultura". El reconocido artista colombiano Sebastián Yatra se ha convertido en el sorprendente padrino de las fiestas de uno de los municipios más pintorescos y hermosos de la Serranía de Ronda, Arriate, que este fin de semana se llena de conciertos, talleres, manualidades y mercadillos artesanales.

De ese modo, el intérprete ha querido mostrar su apoyo a una de las fiestas más destacadas de toda la provincia, declarada de Singularidad Turística Provincial por la Diputación de Málaga, que celebrará desde este viernes y durante todo el fin de semana más de 20 conciertos y un amplio programa de actividades culturales dirigidas a todos los públicos.

La programación de la XIX Fiesta en el Aire de Arriate

Además, la localidad se llenará de color, formas y todo tipo de manualidades, que inundarán cada uno de sus rincones y monumentos, y sumirá al pueblo en un aire cultural único. De igual modo, la XIX Fiesta en el Aire de Arriate ofrecerá un amplio programa de actividades para todas las edades, entre las que destacan sus talleres de todo tipo, como de música jazz, escultura, pintura, fotografía, esparto o perfumería; los concursos, como el de pintura rápida, así como cuentacuentos, pasacalles, exposiciones y espectáculos de fuego.

A esto se suma su mercadillo artesanal, en el que los asistentes podrán adquirir los productos más originales y únicos, y contemplar la realización en directo de obras de escultura, pintura, talla de madera, gastronomía o trabajo en cuero.

Los conciertos de la XIX Fiesta en el Aire de Arriate

Pero su plato fuerte son sus conciertos, con música para todos los gustos y edades a través de sus actuaciones. De ese modo, por su escenario principal pasarán artistas como Tomasito, Álvaro García, Triana, Gordo Máster, Trashtucada, Gonzalo Alhambra, Planeta 80 o Super Heavy Sound.

Junto a estos se encuentran los conciertos de The Donelle, Molestando a los vecinos, Something about tsunamis, La Taraska, Habitantes, Delirio de Cherry, Paul BRead o Dj JuancaCM, entre otros. Asimismo, los asistentes podrán disfrutar de las actuaciones de bandas de música municipales y batucadas por las calles del municipio. Un sinfín de actuaciones, actividades y talleres que convertirán la localidad en un oasis de cultura y arte.