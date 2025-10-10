El recurso ciudadano contra la Torre del Puerto, visto para sentencia

El recurso ciudadano contra la polémica Torre del Puerto, el hotel rascacielos en el Dique de Levante, cuya tercera versión ha elevado su altura de 116 a 144 metros, está visto para sentencia.

Así lo han comunicado los promotores de la iniciativa en Goteo.org, la plataforma de micromecenazgo con la que cerca de 600 personas financiaron el año pasado esta acción judicial, después de recaudar 31.652 euros y superar tanto la cantidad mínima como la óptima de 30.000 euros, para poder recurrir, en un proceso contencioso-administrativo, este proyecto urbanístico que consideran en el sitio inapropiado, además de un atentado paisajistico contra Málaga.

Según informan en una nota, el equipo jurídico les ha comunicado que han terminado tanto las declaraciones de los testigos como las acciones periciales, de ahí que el recurso esté "pendiente de sentencia".

Los promotores han aprovechado para detallar los gastos judiciales del primer año de trabajo (7.884,12 euros) y agradecer el apoyo ciudadano.

El recurso contencioso-administrativo lo han puesto en marcha integrantes de la plataforma Defendamos Nuestro Horizonte, a través de la Asociación Espacios Comunes -dado que el colectivo ciudadano no está constituido oficialmente como asociación-, junto a otros colectivos malagueños como la Asociación en Defensa de las Chimeneas y el Patrimonio Industrial de Málaga, Ecologistas en Acción-Málaga y Málaga Monumental.

La Torre del Puerto y la "deriva" del Urbanismo

La noticia de esta iniciativa ciudadana en los juzgados se produce a pocos días de un importante acto contra la construcción del hotel rascacielos y para hablar de lo que consideran "la deriva del Urbanismo en Málaga".

Como adelantó este diario, tendrá lugar en el Rectorado el viernes 24 de octubre a las 18 horas, por invitación. Está organizado por varios colectivos y representantes de asociaciones. Entre los participantes, el Instituto de Estudios Urbanos y Sociales, Icomos, San Telmo, la Academia Malagueña de Ciencias y la plataforma Defendamos Nuestro Horizonte.

Entre los intervenientes habrá expertos como los arquitectos y urbanistas Ángel Asenjo, Damián Quero, Salvador Moreno Peralta y Rafael Martín Delgado o el economista Rafael Esteve Secall.