La ONCE deja 350.000 euros de diez cupones premiados en el paseo marítimo Antonio Banderas de Málaga

El sorteo diario de la ONCE de este pasado jueves ha dejado un premio de 350.000 euros en Málaga, con diez cupones premiados con 35.000 euros cada uno, que vendió Josefa Berlanga en la calle Pacífico de la capital malagueña.

Berlanga, que es vendedora de la ONCE desde 2019, ha dado la suerte en su ruta habitual por el paseo marítimo malagueño. "Estoy temblando, es un sentimiento divino pero a la vez fortísimo", ha afirmado. "Da gusto arreglar alguna vida con esta ilusión que damos todos los días", ha incidido.

Es la primera vez que Josefa da un premio mayor, y no puede esperar a compartir su alegría con sus vecinos "hoy creo que voy a empezar mi jornada antes para poder decírselo a los vecinos", ha ironizado.

Otros premios

"Es un orgullo para mí, es como si el premio me hubiese tocado", ha afirmado entre felicitaciones de sus clientes. Este sorteo, según ha indicado la ONCE en un comunicado, dedicado al Día Mundial de la Visión, ha repartido otros 105.000 euros en la localidad sevillana de Dos Hermanas y ha llevado el resto de los premios a Cataluña y la Comunidad de Madrid.

Los cupones de la ONCE son parte de "los productos de lotería social, segura, responsable y solidaria de la Organización que, desde su diseño hasta su comercialización, implementa controles para neutralizar consumos descontrolados, prohíbe expresamente la venta a menores de edad o el consumo a crédito, entre otras medidas".

La Organización "mantiene una responsabilidad con la ciudadanía promoviendo una política de juego responsable con los más exigentes sistemas de evaluación y seguimiento definidos por la Asociación Mundial de Loterías y la Asociación Europea de Loterías".