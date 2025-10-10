¿Qué supermercados y centros comerciales abren en Málaga el 13 de octubre?

El calendario laboral de Málaga para este año contempla un total de 14 días festivos, lo que ofrece a los malagueños varias oportunidades para disfrutar de un merecido descanso a lo largo del año.

Uno de ellos es el 12 de octubre, Día de la Hispanidad, que este año cae en domingo. Sin embargo, y según lo dispuesto en el Boletín Oficial del Estado, este festivo será sustituido y trasladado al lunes 13 de octubre, lo que permitirá disfrutar de un puente largo.

Supermercados abiertos en Málaga

Durante el festivo del 12 de octubre, Día de la Hispanidad, no todos los supermercados en Málaga abrirán sus puertas. Algunos mantienen su política de cierre en días festivos, mientras que otros adaptan sus horarios para facilitar las compras durante el puente.

Mercadona : Permanecerá cerrado el sábado 12 de octubre, siguiendo su política habitual de no abrir en festivos. No se prevé ninguna excepción.

: Permanecerá cerrado el sábado 12 de octubre, siguiendo su política habitual de no abrir en festivos. No se prevé ninguna excepción. Carrefour : Algunas tiendas abrirán en horario especial de festivo, de 10:00 a 22:00 horas, aunque puede haber diferencias según la ubicación. Se recomienda consultar su página web para verificar el horario de cada establecimiento.

: Algunas tiendas abrirán en horario especial de festivo, de 10:00 a 22:00 horas, aunque puede haber diferencias según la ubicación. Se recomienda consultar su página web para verificar el horario de cada establecimiento. Lidl : Estará abierto el 12 de octubre en horario de 09:00 a 21:30 horas. No obstante, los horarios pueden variar según el centro, por lo que se aconseja confirmarlo en su web oficial.

: Estará abierto el 12 de octubre en horario de 09:00 a 21:30 horas. No obstante, los horarios pueden variar según el centro, por lo que se aconseja confirmarlo en su web oficial. Aldi : También abrirá sus puertas el sábado 12 en horario de 09:00 a 21:30 horas. Al igual que otras cadenas, podrían producirse ajustes según la tienda, por lo que se recomienda verificar en su web.

: También abrirá sus puertas el sábado 12 en horario de 09:00 a 21:30 horas. Al igual que otras cadenas, podrían producirse ajustes según la tienda, por lo que se recomienda verificar en su web. Dia : No ha anunciado cambios en sus horarios durante el festivo, por lo que se espera que las tiendas funcionen con normalidad.

: No ha anunciado cambios en sus horarios durante el festivo, por lo que se espera que las tiendas funcionen con normalidad. Maskom : Abrirá pero con cambios en su horario. Lo hará 09:30 a 14:30 horas.

: Abrirá pero con cambios en su horario. Lo hará 09:30 a 14:30 horas. El Corte Inglés: Abrirá el lunes 13 de de 10:00 a 22:00 horas.

Centros comerciales

Con motivo del traslado del festivo del 12 de octubre al lunes 13, varios centros comerciales en Málaga han confirmado que abrirán sus puertas ese día para atender tanto a residentes como a visitantes. Estos son los espacios comerciales que estarán operativos el lunes 13 de octubre: