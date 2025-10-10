Unicaja renueva su acuerdo con la Confederación de Empresarios

Unicaja colabora, un año más, con la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM) y -al renovar el acuerdo entre ambas entidades- vuelve a habilitar una línea de financiación con el objetivo de respaldar al sector empresarial malagueño, y «contribuir a reforzar su liquidez de cara a su actividad diaria». Esta colaboración quedó ayer reflejada en el convenio suscrito por el CEO de Unicaja, Isidro Rubiales, y el presidente de la CEM, Javier González de Lara, que «viene a reforzar la relación existente entre ambas entidades desde hace años», según informó Unicaja en una nota de prensa.

De esta manera, la entidad financiera ofrece a los más de 40.000 autónomos y pymes y al centenar de asociaciones que forman parte de la CEM una completa oferta específica de productos y servicios, en condiciones ventajosas y enfocados a facilitar la actividad y acometer las inversiones del sector.

Desde la entidad financiera destacaron que mantiene «una estrecha colaboración con CEM desde su origen fundacional», habiéndose suscrito en años anteriores convenios para facilitar la financiación a las empresas malagueñas «en condiciones preferentes».

De hecho, la renovación de este acuerdo se enmarca «en el interés general de la entidad financiera por contribuir al desarrollo de actuaciones dirigidas a favorecer el tejido empresarial, facilitar el impulso económico y respaldar el empleo de Málaga y su provincia».

El objetivo es facilitar financiación a empresas radicadas en Málaga con la finalidad de seguir fomentando inversiones, incentivando el comercio exterior y respaldando la expansión y el desarrollo de proyectos estratégicos del sector empresarial de la provincia malagueña.

La empresa, en general, y la pyme, en particular, continúan siendo uno de los colectivos claves de la política de financiación de Unicaja, especialmente en lo referido a Andalucía y, concretamente, a Málaga. Así, la entidad tiene como uno de los ejes prioritarios de negocio la financiación de empresas, determinantes para la dinamización de la economía y la creación de empleo.