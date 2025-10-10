La unión de oftalmólogos y optometristas puede ser clave en la salud visual

Ayer 9 de octubre se celebró el Día Mundial de la Salud Visual, una jornada impulsada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Agencia Internacional para la Prevención de la Ceguera (IAPB) para concienciar a la población mundial sobre la importancia de la salud ocular y la prevención de la pérdida de visión evitable.

En este año el lema escogido ha sido «Ama tus ojos», toda una declaración de intenciones por parte de los promotores de la jornada, que quieren hacer hincapié en los cuidados que exigen, y que no siempre se llevan a cabo, nuestros ojos.

La Opinión de Málaga reunió bajo el formato de sus tradicionales desayunos a cuatro profesionales de la salud visual para debatir y analizar todo lo referente a esta disciplina médica.

Acudieron a la llamada de nuestro periódico Santiago de la Torre Ordóñez, óptico-optometrista, franquiciado y director técnico de Alain Afflelou en Antequera y en las calles Beethoven e Hilera de Málaga; Nuria de Rojas, optometrista y propietaria de los centros ópticos Opticalia en la calle Beethoven y el centro óptico Opticalia en la avenida de Velázquez; Kino Fernández, óptico-optometrista y director clínico de Centro Óptico Natural Vision Málaga, y Carlos Rocha de Lossada, jefe de Oftalmología en Hospital Vithas Málaga. Especialista en Córnea y Segmento Anterior. Qvision & HRU Málaga. Profesor Asociado en la Universidad de Sevilla. Ceuta Medical Center. ESCRS & ESASO committee member.

Un momento del debate en el encuentro entre los profesionales de la salud visual. / Álex Zea

La primera pregunta era obligada: en qué punto estamos los malagueños a la hora de cuidar nuestros ojos. Según la experiencia de los invitados la población cada vez cuida más sus ojos... pero no lo hacen bien. «Hay falta de concienciación y muchos acuden porque notan problemas, pero no lo hacen ni de forma preventiva, ni tampoco lo hacen correctamente, cuando se autogradúan y se ponen gafas de cualquier sitio», comentó Nuria de Rojas.

Para Kino Fernández, la responsabilidad no recae tanto en el paciente como en el sistema sanitario y para Santiago de la Torre, parte del problema viene en parte porque los profesionales «no comunicamos bien o no hacemos todo lo posible para que los pacientes vengan a las consultas. Falta concienciación por nuestra parte», destacó.

Para Carlos Rocha de Lossada se hace necesaria «una mejor educación a la población en todos los ámbitos, lógicamente empezando desde la medicina y luego con la colaboración con otros profesionales sanitarios como pueden ser los optometristas» para detectar a través de screenings las diferentes enfermedades visuales más prevalentes en cada una de las etapas de la vida.

Los expertos coincidieron en señalar que, mientras en otras ramas de la medicina es algo perfectamente asumido los cribados del cáncer de colon, de próstata y el de mama en las mujeres. Sin embargo, en el tema de la salud visual parece que es una cosa que está ahí, nos acompaña a lo largo de la vida, pero que no adquiere su prevención la importancia de otras partes de nuestro cuerpo.

Un control desde edades tempranas puede ayudar a detectar problemas visuales que se convertirán en graves dolencias en la edad adulta. «Yo pondría el foco en los más pequeños -comentó Kino Fernández- antes se hacían screenings en los colegios y eso ahora ha desaparecido.Creo que es más rentable apostar por la prevención en vez de por la solución, por la cura».

KINO FERNÁNDEZ | Natural Vision Málaga: «En la actualidad es más rentable apostar por la prevención en vez de por la solución, por la cura» / Állex Zea

Consecuencias en el futuro

Una mala gestión de la enfermedad ocular en la infancia puede derivar, muchos años más tarde, en problemas que trascienden a los problemas físicos derivados de la propia enfermedad . «Nosotros, ¿qué es lo que podemos hacer? - se planteó Santiago de la Torre- dar mucha información a los padres, sensibilizarlos del mal que aqueja a su hijo porque queremos cuidar la visión del niño, la visión de hoy pero también la futura, que puede llegar a condicionar, por ejemplo, las futuras posibilidades laborales de ese niño».

Hoy en día, según los últimos metaanálisis, los defectos de refracción no corregidos son, junto con la catarata, la primera causa de ceguera habitable en el mundo. Afortunadamente, en nuestro país no es tan frecuente como en otros países.

«Los defectos de refracción que no se hayan corregido en la edad pediátrica luego son más difíciles de solventar en el adulto y el ojo vago es un claro ejemplo de esto. Entre todos deberíamos hacer más concienciación a la población para que esto no se olvide», comentó Rocha de Lossada.

La confianza en los profesionales es muy importante para aliviar algunos problemas de la salud visual. «Nos tienen que ver como profesionales sanitarios, que es lo que somos, indicó Santiago de la Torre. En esa misma línea se significó Nuria de Rojas, quien criticó la venta de «productos visuales fuera de control» que perjudican, por su mala calidad, la salud visual de la población.

NURIA DE ROJAS | Opticalia: «La población cada vez cuida más sus ojos... pero no lo hace bien. Hay mucha autograduación y falta concienciación» / Álex Zea

Para Kino Fernández el trabajo conjunto entre los dos especialistas (optometristas y oftalmólogos) «debe darse para hacer esa transición de una realidad que dice que el 80% de pacientes entran en la óptica y lo hacen con un montón de patologías. La mejor forma de desenvolverse es que hubiese un protocolo claro de atención y de dedicación para cada caso», afirmó.

Santiago de la Torre fue más allá y volvió a incidir en que al colectivo de ópticos y optometristas hay que verles como profesionales de la salud visual: «Somos la atención primaria de la especialidad porque los pacientes llegan a nuestros establecimientos y somos nosotros los que los derivamos a las consultas de los oftalmólogos cuando detectamos una patología. Nos aplicamos aquello de la promoción de la salud, la protección de la salud y la prevención de la salud».

Las enfermedades más comunes

El abanico de las principales enfermedades oculares es amplio y extenso:la más común es la miopía, junto a ella aparecen otras como el estrabismo, la anisometropía, patologías oculares, que llegan a ser desde una catarata congénita hasta patologías mucho más graves, y afortunadamente menos frecuentes, como puede ser un retinoblastoma. La leucocoria (o punto blanco que se ve en la pupila).

En pacientes ya en edad más madura hay que tener en cuenta el ojo vago y una, el queratocono, que cada vez se da más. El queratocono es una deformación de la córnea por diferentes motivos y que suele generar un aumento del astigmatismo irregular. Este mal suele aparecer a partir de los 18 años pero cada vez se ve más en pacientes menores de esa edad que sufren una variedad más agresiva.

SANTIAGO DE LA TORRE ALAIN | Afflelou: «Tenemos que conseguir que la mayor parte de nuestros pacientes nos vean como lo que somos: profesionales sanitarios» / Álex Zea

«Los pacientes diagnosticados con diabetes pueden generar una retinopatía diabética. En etapas más adultas hay que destacar sobre todo el glaucoma, que es la hipertensión ocular que daña el nervio óptico y un poco más avanzado ya hablaríamos de la degeneración macular», afirmó Carlos Rocha de Lossada.

Un aspecto que toca muy de lleno al trabajo en el día a día de los profesionales de la visión es el gran aumento que ha experimentado, a nivel mundial, los casos de miopía. El constante uso de las pantallas (móvil, ordenador, tablets, televisores, etc.) ocupan prácticamente todas las horas del día en las que no estamos durmiendo, sin descanso alguno de forma permanente y no exponiéndonos a la luz natural (muy beneficiosa para nuestros ojos) provocan que forcemos en demasía cuando tenemos que ver de cerca y sometemos a un gran desgaste a la musculatura del ojo.

¿Y el futuro de la oftalmología? ¿Qué nos deparará la ciencia en los próximos años?, el doctor Rocha de Lossada lo tiene muy claro: « Yo creo que en oftalmología se irá, igual que en otras partes de la medicina, a la medicina regenerativa. Esto es algo que se está investigando y es algo muy ilusionante para nosotros los oftalmólogos. Pacientes, por ejemplo, con degeneración macular atrófica podrán regenerar esas cicatrices con terapia genética. Si hablamos de córnea, regeneraremos esas células con terapias que desplazarán poco a poco a los trasplantes.

Respecto a la óptica y la optimetría, Nuria de Rojas señaló las gafas con inteligencia artificial, gafas con varillas auditivas, lentes cada vez más especializadas para cada tipo de trabajos y de tareas y screenings con Inteligencia Artificial y en la que la gestión de datos será muy importante a la hora de determinar un diagnóstico.

CARLOS ROCHA DE LOSSADA | Vithas Málaga: «Tengo muy claro que en un futuro a corto plazo la oftalmología tenderá hacia la medicina regenerativa» / Álex Zea

Para finalizar, y a modo de conclusión los profesionales convocados ofrecieron sus conclusiones del debate.

«Revisiones, perder el miedo a ir a la consulta, más concienciación y más prevención. Las enfermedades del ojo son silenciosas y hay que tratarlas y detectarlas. Además hay que estrechar lazos, colaborar más y mejor entre optometristas y oftalmólogos», fue la receta de Nuria de Rojas.

Kino Fernández demandó que «las instituciones hagan mejor su trabajo (screenings, comunicación, etc.) y trabajen de la mano con los profesionales. Santiago de la Torre se centró en que «al más mínimo problema visual los pacientes se pasen por las ópticas en las que hay unos magníficos profesionales dispuestos a solucionarles todas las dudas y atenderlos de forma correcta y derivarles, si fuera necesario, al oftalmólogo.

Por último, Carlos Rocha de Lossada apostó por que «entre todos ayudemos a los pacientes, les enseñemos y podamos mejorarle su visión. n