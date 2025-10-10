Vox denuncia la “negligencia y el caos” en la sanidad malagueña

El Grupo Municipal Vox Málaga ha denunciado la “situación insostenible y vergonzosa” que atraviesa el cribado de cáncer de mama en la provincia de Málaga.

Según ha afirmado el portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Antonio Alcázar, “lo que está ocurriendo es una auténtica negligencia que exige responsabilidades inmediatas. El Partido Popular ha demostrado ser un fracaso absoluto para gestionar, especialmente cuando se trata de la salud de las personas”.

Alcázar ha señalado que “no hay excusas cuando hablamos de la salud de las mujeres”, y ha acusado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, de “haber convertido la sanidad andaluza en un auténtico desastre de gestión”.

“Moreno Bonilla no sabe gobernar”

Desde Vox recuerdan que el Partido Popular lleva ya ocho años al frente del Gobierno andaluz, “heredando una Consejería de Sanidad en quiebra por culpa del PSOE y empeorando la situación”.

“El PP ha tenido tres consejeros de Salud en ocho años, y todos han salido por la puerta de atrás”, ha recordado Alcázar. “Primero Jesús Aguirre, luego Catalina García y ahora Rocío Hernández. Lo que tenemos es un caos sanitario que Moreno Bonilla no ha sabido gestionar. No puede seguir escondiéndose detrás de ceses; él es el responsable directo y debería dimitir”.

Apoyo a los profesionales sanitarios

VOX ha querido también mostrar su apoyo al personal sanitario, “estamos aquí para respaldar a los médicos, enfermeros y trabajadores que soportan condiciones inadmisibles: turnos interminables, falta de recursos humanos y materiales, y un trato vejatorio diario. Son ellos quienes sostienen la sanidad andaluza a pesar del abandono institucional”, ha declarado el portavoz.

“Con la salud de las personas no se juega”

El grupo municipal ha exigido responsabilidades reales y ha rechazado los “planes de choque esperpénticos” anunciados por la Junta.“Con la salud de las personas no se juega”, ha subrayado Alcázar. “Andalucía y Málaga merecen otra gestión, seria y eficaz, que garantice la atención a todos los ciudadanos y ponga fin al colapso sanitario. Los malagueños no necesitan marketing político ni anuncios vacíos, sino soluciones reales”.

“El PP y el PSOE son responsables de cuarenta años de gestión negligente y corrupción. En VOX no nos resignamos a este desastre; venimos a cambiarlo”, ha concluido Alcázar.