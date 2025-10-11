La Costa del Sol es la zona andaluza con mayor peso del empleo autónomo

La Costa del Sol en Málaga es la zona andaluza con un mayor porcentaje de trabajadores autónomos en la comunidad, copando las cuatro primeras posiciones del ranking de la comunidad y con tasas que superan en varios municipios el 25% sobre el total de afiliados, según un informe del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA). Entre las localidades andaluzas con más de 10.000 afiliaciones, 21 poseen ya un porcentaje de trabajadores autónomos superior al 20%, liderados por Mijas, donde los trabajadores por cuenta propia suponen el 30,8% de todas las afiliaciones.

Otros cinco municipios de Málaga (Fuengirola, Alhaurín de la Torre, Benalmádena y Estepona) superan el 25% de porcentaje de autónomos dentro del total de su volumen de trabajadores. Fuengirola, en concreto, es segundo con un 29,9%, Alhaurín de la Torre tercero con un del ranking andaluz con un 28,5% y Benalmádena cuarto con un 27,9%. Tras la almeriense Roquetas de Mar (26,5%) y la jiennense Úbeda (25,5%), aparece Estepona en el séptimo puesto con un 25,4%. Cabe destacar también la presencia entre los 20 primeros de Vélez-Málaga (11, con un 23,4%), Torremolinos (14, con un 23,2%) y Marbella (la 20, con un 20,3%).

El estudio constata que el peso del empleo autónomo sigue ganando protagonismo en la región, ya que hace unos años eran sólo 15 los municipios donde se superaba el peso del 20%.

Málaga, segunda en la región

Los autónomos representan en Andalucía el 17,1% del total de afiliaciones, con la provincia de Málaga (18,9%) como la segunda plaza donde más peso tiene este colectivo (la primera es Almería con un 19,6%). El número de autónomos ha crecido en un año en seis provincias andaluzas, destacando Málaga con un 3,2% de incremento (4.350 autónomos más) para un total de 142.038. En Andalucía hay más de 590.0000 trabajadores por cuenta ajena. La segunda provincia con más autónomos en números absolutos, tras Málaga, es Sevilla con 119.635.

El 11,8% de las afiliaciones a este régimen son trabajadores de nacionalidad extranjera. Los autónomos de nacionalidad foránea han aumentado en un año un 6,7% (4.359 afiliados más) y los de nacionalidad española un 0,5% (2.427 más).

El 17,2% de los autónomos tiene algún asalariado, cifra que ha disminuido en un año un 0,4%. En el 55,4% de las afiliaciones el municipio de trabajo coincide con el de residencia. Por grupos de edad, los mayores porcentajes se dan en los mayores de 50 años y en los menores de 20.

Por sectores económicos, la mayoría de los autónomos de la provincia de Málaga se sitúan en el ámbito del comercio con 29.885 trabajadores por cuenta propia, seguido de la construcción con 17.955. Le siguen la hostelería (15.072), las actividades profesionales, científicas y técnicas (14.953), las actividades administrativas (8.442), los transportes (8.249), el ámbito sanitario (6.777), la industria (5.416) y el ámbito inmobiliario (6.075) como ámbitos con mayor número. Los datos han sido recopilados por la Federación de Autónomos ATA.