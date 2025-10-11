Cuatro municipios cerca de Málaga perfectos para visitar este puente: los pueblos más bonitos de España, llenos de agua y naturaleza

Los malagueños se disponen a disfrutar de un merecido descanso 'extra' por la celebración del Día de la Hispanidad este domingo 12 de octubre, que pasa su festivo al lunes, lo que da a la población la oportunidad de contar con un día más para descansar. Y para todos aquellos que quieran aprovechar estos días libres para explorar nuevos municipios y parajes, existen diversos municipios cerca de Málaga, en la provincia vecina de Granada, llenos de agua, naturaleza y casas blancas, reconocidos en el listado de los Pueblos Más Bonitos de España.

Entre estos municipios por contemplar y recorrer se encuentra Trevélez, considerado el pueblo más alto de la Península ibérica y uno de los pueblos con más historia del país al contener restos de asentamientos que datan del Neolítico. Pero no solo de historia bebe este entorno, sino que cuenta con una belleza paisajística única gracias a su privilegiada ubicación, en pleno corazón del Parque Natural de Sierra Nevada, sobre la falda del Mulhacén y en la confluencia de los ríos Chico y Trevélez.

Trevélez, uno de los municipios cerca de Málaga perfectos para visitar este puente / Ayuntamiento de Trevélez

Además, gracias a su altitud, que alcanza los 1.600 metros en su barrio alto, permite a sus visitantes observar una de las panorámicas más increíbles de la Alpujarra, así como de su flora y fauna silvestre, que también se pueden explorar a través de sus más de 14 rutas senderistas para todas las edades y condiciones físicas.

Y para los que prefieran una escapada más tranquila, pueden degustar su rica gastronomía propia de la zona, con sus reconocidos jamones como su principal orgullo. Además, los visitantes pueden contemplar sus monumentos y calles encaladas llenas de flores y agua, así como la 'Casa de los tres cerditos', la principal atracción de los más pequeños en el pueblo granadino.

Bubión, otro de los pueblos imprescindibles para visitar este puente desde Málaga

Otra de las paradas imprescindibles para los malagueños que se adentren en la Alpujarra granadina es Bubión, un municipio que cuelga del barranco de Poqueira, que desciende desde el pico Veleta de Sierra Nevada, y cuya belleza y patrimonio le han hecho ser declarado Conjunto Histórico Artístico.

Bubión, otro de los municipios cerca de Málaga perfecto para visitar este puente / Junta de Andalucía

Como ocurre con el resto de municipios de la Alpujarra, este pueblo mantiene su arquitectura tradicional con sus calles serpenteantes y empinadas y sus viviendas encaladas y adaptadas a estos escarpados terrenos, repletos de la exuberante vegetación del parque natural.

Capileira, otro de los Pueblos Más Bonitos de España

Entre los municipios granadinos cerca de Málaga reconocidos entre los Pueblos Más Bonitos de España también destaca Capileira, otro destino imprescindible para los amantes de la naturaleza, la tranquilidad y el buen comer, con una gastronomía repleta de productos de la zona y una ubicación con las mejores vistas de la sierra al estar enclavada en pleno corazón de La Alpujarra, sobre el margen izquierdo del Valle del Río Poqueira.

Capileira, el municipio granadino cerca de Málaga perfecto para visitar este puente / .

Una panorámica de infarto que se puede disfrutar gracias a su altitud, a casi 1.500 metros sobre el barranco que lo sostiene, lo que ofrece una de las mejores vistas de las cumbres del Cerro Mulhacén y el Picacho Veleta. Además, como ocurre con el resto de municipios de la zona, cuenta con una arquitectura de origen bereber con calles serpenteantes y estrechas, casas blancas repletas de flores y sus monumentos encajados sobre la ladera de a montaña.

Pampaneira y las mejores vistas de la Alpujarra granadina

Completando el listado de Pueblos Más Bonitos de España localizados en Granada se encuentra Pampaneira, un municipio blanco situado en el barranco de Poqueira que ha mantenido su aspecto berebere durante siglos, presente en sus casas, callejones y construcciones más emblemáticas.

Pampaneira, uno de los municipios cerca de Málaga perfectos para visitar este puente / .

Este municipio se caracteriza por la frondosidad de sus tierras, regadas por el río Poqueira, cuya belleza no solo le ha hecho ser considerado conjunto histórico-artí­stico, sino que ha recibido galardones como el Primer Premio Provincial de Embellecimiento de Pueblos y el Premio Nacional de Turismo de Embellecimiento y Mejora de los Pueblos Españoles. Además, en su término municipal se encuentra el monasterio budista de O Sel Ling, lugar dedicado al retiro y la meditación.

Y para los visitantes para los que estos cinco destinos se queden cortos y quieran explorar un poco más la zona, pueden adentrarse en Soportújar, conocido como el "pueblo embrujado" por sus curiosas figuras de calderos, casas andantes y escobas, que se reparten por todo el municipio; o Lanjarón, un pueblo blanco caracterizado por la calidad de su agua y sus calles blanquecinas que parecen sacadas de una postal.