Vivienda

Una madre desahuciada anuncia que acampará en Málaga para pedir un alquiler asequible

El pasado 2 de octubre, Mónica y su hija de 10 años fueron desahuciadas del piso que alquilaban después de que un fondo de inversión comprara el inmueble y se negara a renovarle el contrato: "No me queda otra solución, no tengo a dónde ir"

Monica Monedero acompañada por Nico Sguiglia, concejal del Ayuntamiento de Málaga.

Monica Monedero acompañada por Nico Sguiglia, concejal del Ayuntamiento de Málaga. / CON MÁLAGA

La Opinión

Málaga

Mónica, vecina de Málaga y madre de una niña de 10 años que han sido desahuciadas del piso en el que vivían de alquiler, ha anunciado que el próximo martes 14 de octubre instalará una tienda de campaña frente al Ayuntamiento de la ciudad para pedir un alquiler asequible.

El pasado 2 de octubre, Mónica y su hija fueron desahuciadas del piso que alquilaban después de que un fondo de inversión comprara el inmueble y se negara a renovarle el contrato, según ha informado este sábado el grupo municipal Con Málaga, confluencia de Podemos e IU.

Cartal en apoyo a Mónica y su hija, que acampará ante el Ayuntamiento de Málaga.

Cartal en apoyo a Mónica y su hija, que acampará ante el Ayuntamiento de Málaga. / L. O.

Con un sueldo mensual de 750 euros, la madre "lleva más de un año buscando un alquiler asequible, sin éxito, en un mercado de la vivienda completamente fuera de control".

"No me queda otra solución, no tengo a dónde ir", ha lamentado Mónica, que ha presentado siete escritos al Ayuntamiento de Málaga "sin obtener respuesta ni alternativa real", según Con Málaga.

Tras el desahucio, el Ayuntamiento le ofreció unos días en una pensión y posteriormente, será trasladada a un centro en Antequera, lo que implicaría perder su empleo en Málaga. "Sólo pido un alquiler acorde con mis ingresos, no una limosna", explica Mónica.

Diversos colectivos sociales han convocado una concentración el próximo martes frente al Ayuntamiento bajo el lema 'Vivienda digna para Mónica y su hija".

El portavoz de Con Málaga, Nico Sguiglia, ha anunciado que acompañará a Mónica instalando otra tienda de campaña junto a ella, y ha exigido al alcalde, Francisco de la Torre (PP), que intervenga.

"El Ayuntamiento de Málaga tiene recursos y viviendas públicas suficientes. No puede mirar hacia otro lado mientras una madre trabajadora y su hija se quedan en la calle. Cuidar a su gente es su obligación", ha manifestado Sguiglia.

