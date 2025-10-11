Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Comercio

Málaga mpulsa reforma de la cubierta del mercado de Atarazanas para mejorar la evacuación de pluviales

El área de Comercio del Ayuntamiento saca a concurso el proyecto de reforma por un importe de casi 296.000 euros y un plazo de ejecución de seis meses

Mercado de Atarazanas.

Mercado de Atarazanas. / Álex Zea

La Opinión

Málaga

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Comercio, ha sacado a licitación el proyecto de reforma de la cubierta del mercado municipal de Atarazanas para mejorar la evacuación de aguas pluviales del edificio por un importe de 295.697,86 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de seis meses. Las empresas interesadas en optar a la ejecución de la reforma tienen de plazo para presentar sus ofertas hasta el próximo 31 de octubre.

La contratación de esta obra tiene como objeto una serie de actuaciones para evitar la filtración de agua de lluvia al interior del mercado de Atarazanas, que cuenta con protección arquitectónica de grado I y está catalogado como BIC. El proyecto contempla la reforma puntual de la cubierta del mercado, sin que afecte a su configuración arquitectónica, y se realizará por las tardes, fuera del horario comercial para que no afecte a su actividad.

La reforma de este inmueble se enmarca en el objetivo general de la mejora de los edificios e instalaciones de los mercados municipales. Con estas actuaciones se pretende reforzar el tejado del mercado, dado el sistema de cubierta y el tiempo transcurrido desde la rehabilitación integral de este equipamiento municipal que finalizó en marzo de 2010.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Un motorista y un peatón fallecen en un accidente en la avenida de Velázquez
  2. En marcha la demolición de los cines Málaga Nostrum: ¿qué se va a hacer ahí?
  3. Así es el monumento natural más antiguo de Málaga: tiene mil años y fue venerado por los Reyes Católicos
  4. Un nuevo barrio de 1.400 viviendas unirá Campanillas con Santa Rosalía: ahora tiene uso agrícola
  5. Este es el restaurante más 'mágico' de Málaga, con su propio jardín secreto y la mejor comida casera
  6. Abrevaderos, flechas, anestésicos y eutanasia: el plan de Málaga para frenar la incursión de los jabalíes
  7. Así es el único bar de Málaga con camperos las 24 horas: con más de 30 años de historia y 500 servicios al día
  8. Esta es la clasificación de los barrios de Málaga por nivel de renta, con casi 37.500 euros de diferencia entre el más rico y el más humilde

Málaga mpulsa reforma de la cubierta del mercado de Atarazanas para mejorar la evacuación de pluviales

Málaga mpulsa reforma de la cubierta del mercado de Atarazanas para mejorar la evacuación de pluviales

Con Málaga pide medidas que protejan al sector apícola frente a avispón oriental

Con Málaga pide medidas que protejan al sector apícola frente a avispón oriental

La EMT mejora el servicio de autobús del Limonar y del Puerto de la Torre

La EMT mejora el servicio de autobús del Limonar y del Puerto de la Torre

El PSOE critica el abandono del arbolado de Málaga y la proliferación de plagas por la falta de desinsectación

El PSOE critica el abandono del arbolado de Málaga y la proliferación de plagas por la falta de desinsectación

La agencia malagueña de influencers TuManag3r incorpora nuevos socios y crecerá un 30% en facturación

La agencia malagueña de influencers TuManag3r incorpora nuevos socios y crecerá un 30% en facturación

La Costa del Sol de Málaga es la zona de Andalucía con mayor peso de los autónomos en el empleo

La Costa del Sol de Málaga es la zona de Andalucía con mayor peso de los autónomos en el empleo

Cuatro municipios cerca de Málaga perfectos para visitar este puente: los pueblos más bonitos de España, llenos de agua y naturaleza

Cuatro municipios cerca de Málaga perfectos para visitar este puente: los pueblos más bonitos de España, llenos de agua y naturaleza

El cardenal Herrera Oria, en el punto de mira

El cardenal Herrera Oria, en el punto de mira
Tracking Pixel Contents