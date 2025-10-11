Comercio
Málaga impulsa la reforma de la cubierta del mercado de Atarazanas para evitar las goteras
El área de Comercio del Ayuntamiento saca a concurso el proyecto de reforma por un importe de casi 296.000 euros y un plazo de ejecución de seis meses
El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Comercio, ha sacado a licitación el proyecto de reforma de la cubierta del mercado municipal de Atarazanas para mejorar la evacuación de aguas pluviales del edificio por un importe de 295.697,86 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de seis meses. Las empresas interesadas en optar a la ejecución de la reforma tienen de plazo para presentar sus ofertas hasta el próximo 31 de octubre.
La contratación de esta obra tiene como objeto una serie de actuaciones para evitar la filtración de agua de lluvia al interior del mercado de Atarazanas, que cuenta con protección arquitectónica de grado I y está catalogado como BIC. El proyecto contempla la reforma puntual de la cubierta del mercado, sin que afecte a su configuración arquitectónica, y se realizará por las tardes, fuera del horario comercial para que no afecte a su actividad.
La reforma de este inmueble se enmarca en el objetivo general de la mejora de los edificios e instalaciones de los mercados municipales. Con estas actuaciones se pretende reforzar el tejado del mercado, dado el sistema de cubierta y el tiempo transcurrido desde la rehabilitación integral de este equipamiento municipal que finalizó en marzo de 2010.
- Un motorista y un peatón fallecen en un accidente en la avenida de Velázquez
- En marcha la demolición de los cines Málaga Nostrum: ¿qué se va a hacer ahí?
- Así es el monumento natural más antiguo de Málaga: tiene mil años y fue venerado por los Reyes Católicos
- Un nuevo barrio de 1.400 viviendas unirá Campanillas con Santa Rosalía: ahora tiene uso agrícola
- Este es el restaurante más 'mágico' de Málaga, con su propio jardín secreto y la mejor comida casera
- Abrevaderos, flechas, anestésicos y eutanasia: el plan de Málaga para frenar la incursión de los jabalíes
- Así es el único bar de Málaga con camperos las 24 horas: con más de 30 años de historia y 500 servicios al día
- Esta es la clasificación de los barrios de Málaga por nivel de renta, con casi 37.500 euros de diferencia entre el más rico y el más humilde