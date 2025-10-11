La EMT mejora el servicio de autobús del Limonar y del Puerto de la Torre

El Ayuntamiento de Málaga continúa con la mejora del servicio del transporte público que prestan los autobuses de la Empresa Malagueña de Transportes (EMT) en distintas barriadas de Málaga. Así, a partir del próximo martes, 14 de octubre, se ampliarán los recorridos de las líneas C5 y 32, que discurren por los distritos Puerto de la Torre y Este.

En concreto, y según señala el Consistorio en un comunicado, la C5 (la línea circular del Puerto de la Torre), adaptará su recorrido para dar servicio a las barriadas de Fuente Alegre y Arroyo España y circulará por las calles Cénit, Fuente Alegre, Mariana Pineda, Platón, Sustancia, Gloria Fuertes y Galaxia.

En total, serán nueve paradas nuevas las que se añaden al recorrido que ya venía realizando esta línea que da servicio a los vecinos del Puerto de la Torre para desplazarse a la Universidad y al Hospital Clínico.

Por su parte, se va a remodelar el itinerario de la línea 32 para dar servicio a la zona de Colinas del Limonar. De este modo, los autobuses de esta línea llegarán hasta la rotonda de Colinas del Limonar, a través de nuevas paradas en las calles Arrigo Boito y otras tres en Camarón de la Isla.

De igual forma, se incorpora un refuerzo en cuanto al número de autobuses en servicio y amplía el horario de su última salida, que será a las 23.00 horas.