Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Movilidad

La EMT mejora el servicio de autobús del Limonar y del Puerto de la Torre

A partir de este martes, 14 de octubre, se ampliarán los recorridos de las líneas C5 y 32

Autobuses de la EMT, en una imagen de achivo.

Autobuses de la EMT, en una imagen de achivo. / Ayuntamiento de Málaga

La Opinión

Málaga

El Ayuntamiento de Málaga continúa con la mejora del servicio del transporte público que prestan los autobuses de la Empresa Malagueña de Transportes (EMT) en distintas barriadas de Málaga. Así, a partir del próximo martes, 14 de octubre, se ampliarán los recorridos de las líneas C5 y 32, que discurren por los distritos Puerto de la Torre y Este.

En concreto, y según señala el Consistorio en un comunicado, la C5 (la línea circular del Puerto de la Torre), adaptará su recorrido para dar servicio a las barriadas de Fuente Alegre y Arroyo España y circulará por las calles Cénit, Fuente Alegre, Mariana Pineda, Platón, Sustancia, Gloria Fuertes y Galaxia.

En total, serán nueve paradas nuevas las que se añaden al recorrido que ya venía realizando esta línea que da servicio a los vecinos del Puerto de la Torre para desplazarse a la Universidad y al Hospital Clínico.

Por su parte, se va a remodelar el itinerario de la línea 32 para dar servicio a la zona de Colinas del Limonar. De este modo, los autobuses de esta línea llegarán hasta la rotonda de Colinas del Limonar, a través de nuevas paradas en las calles Arrigo Boito y otras tres en Camarón de la Isla.

De igual forma, se incorpora un refuerzo en cuanto al número de autobuses en servicio y amplía el horario de su última salida, que será a las 23.00 horas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Un motorista y un peatón fallecen en un accidente en la avenida de Velázquez
  2. En marcha la demolición de los cines Málaga Nostrum: ¿qué se va a hacer ahí?
  3. Así es el monumento natural más antiguo de Málaga: tiene mil años y fue venerado por los Reyes Católicos
  4. Un nuevo barrio de 1.400 viviendas unirá Campanillas con Santa Rosalía: ahora tiene uso agrícola
  5. Este es el restaurante más 'mágico' de Málaga, con su propio jardín secreto y la mejor comida casera
  6. Abrevaderos, flechas, anestésicos y eutanasia: el plan de Málaga para frenar la incursión de los jabalíes
  7. Así es el único bar de Málaga con camperos las 24 horas: con más de 30 años de historia y 500 servicios al día
  8. Esta es la clasificación de los barrios de Málaga por nivel de renta, con casi 37.500 euros de diferencia entre el más rico y el más humilde

La EMT mejora el servicio de autobús del Limonar y del Puerto de la Torre

La EMT mejora el servicio de autobús del Limonar y del Puerto de la Torre

El PSOE critica el abandono del arbolado de Málaga y la proliferación de plagas por la falta de desinsectación

El PSOE critica el abandono del arbolado de Málaga y la proliferación de plagas por la falta de desinsectación

La agencia malagueña de influencers TuManag3r incorpora nuevos socios y crecerá un 30% en facturación

La agencia malagueña de influencers TuManag3r incorpora nuevos socios y crecerá un 30% en facturación

La Costa del Sol de Málaga es la zona de Andalucía con mayor peso de los autónomos en el empleo

La Costa del Sol de Málaga es la zona de Andalucía con mayor peso de los autónomos en el empleo

Cuatro municipios cerca de Málaga perfectos para visitar este puente: los pueblos más bonitos de España, llenos de agua y naturaleza

Cuatro municipios cerca de Málaga perfectos para visitar este puente: los pueblos más bonitos de España, llenos de agua y naturaleza

El cardenal Herrera Oria, en el punto de mira

El cardenal Herrera Oria, en el punto de mira

La francesa On Air inaugura su primer gimnasio en Málaga en el antiguo local de Juan Lucas en Armengual de la Mota

La francesa On Air inaugura su primer gimnasio en Málaga en el antiguo local de Juan Lucas en Armengual de la Mota

Virus de Nilo: la Junta detecta mosquitos en el barrio de El Tarajal, en Campanillas

Virus de Nilo: la Junta detecta mosquitos en el barrio de El Tarajal, en Campanillas
Tracking Pixel Contents