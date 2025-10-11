Málaga superará el puente sin ningún hotel cerrado de cara a este invierno

La provincia de Málaga afronta el puente de la Hispanidad, que se prolongará en Andalucía hasta el próximo lunes 13, sin ningún hotel cerrado de cara al paréntesis invernal. Así lo han señalado a este periódico fuentes de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos) a este periódico, al tiempo que han recordado que desde la recuperación posterior a la pandemia el cupo de establecimientos que cierran sus puertas desde el otoño y hasta la Semana Santa cada vez es más reducido.

Una circunstancia que contribuye a esta situación es la buena meteorología. Tanto junio como octubre mantienen buenos comportamientos en cuanto a las reservas internacionales, al contrario que ocurre con julio o agosto que se ven sometidos a variaciones por las altas temperaturas y la incidencia de la sequía durante anteriores ejercicios. La ruptura de la estacionalidad turística cada vez es más palpable en muchos municipios del litoral, que incluso han optado por mantener sus playas aptas para el baño durante todo el año y sin el tradicional paréntesis invernal.

Más a corto plazo, la propia patronal hotelera Aehcos señalaba que para este puente se espera una ocupación media en la provincia de hasta el 90,42%. Estas previsiones suponen un incremento de 1,47 puntos más sobre el anterior puente donde la jornada del 12 de octubre cayó en jornada laborable (2023), cuando el colectivo hotelero registró un promedio que rozó el 89%.

Según los datos de Aehcos, el porcentaje de turistas internacionales será esta vez del 78%, frente al 22% de clientes nacionales alojados. Para el presidente de este organismo provincial, José Luque, estos números parecen «augurar una tasa de ocupación nada despreciable», aunque en su análisis especifica que esta vez se contabilizan tres noches y hace dos años hubo una noche más, al coincidir con un jueves la jornada festival del 12 de octubre. «Cabe reseñar que el año pasado el día de fiesta cayó en sábado, por lo que no hubo puente y no podemos comparar las cifras. Sin embargo, echando la mirada a 2023, parece que superaremos las cifras de entonces aunque este puente es más corto que el de aquel año», expresó durante una visita a las instalaciones de este diario.

Por zonas de la provincia malagueña, la ocupación en Benalmádena será la más elevada, al alcanzar el 96,28%, mientras que Ronda se situará muy cerca, con un 93% y a las puertas de unas semanas, hasta finales de noviembre e incluso las fiestas navideñas, que suponen la temporada alta en áreas como el Valle del Genal.

Previsiones de la Junta

La Junta de Andalucía también ofreció ayer viernes sus propias previsiones, con una estimación del 77% de ocupación en el conjunto de la comunidad andaluza, y con la llegada, en estos próximos días, de más de 1.170 vuelos con 210.000 asientos. Málaga, Sevilla y Córdoba lideran la ocupación, a la vez que más del 80% de los empresarios prevé resultados iguales o mejores que en años anteriores.

Respecto a las viviendas de uso turístico (VUT), el grado de ocupación esperado para el puente será del 48,3%. En este análisis correspondiente a la totalidad de las provincias andaluzas es Sevilla la provincia que prevé que se alcancen la ocupación más elevada, con hasta un 77,2%, seguida de la provincia cordobesa, donde se estima que se ocuparan el 72,7% de las plazas de VUT ofertadas.

La mencionada llegada de un total de 1.173 vuelos supone asimismo un aumento del 5,9% respecto al mismo período del año anterior. Se ofertarán así un 6,2% más de asientos que en 2024. Destaca para estas fechas de movimientos masivos también por carretera o en tren una oferta nacional de operaciones aéreas que suman unas 59.500 plazas. Les seguirán para el junto de Andalucía los vuelos procedentes de los dos grandes mercados turísticos en origen para la comunidad andaluza, Reino Unido (43.800) y Alemania (15.690).

¿Y qué tiempo se encontrará el visitante? Málaga, Huelva y Jaén son de los territorios andaluces en los que menos impacto ha tenido y está previsto que tenga el embolsamiento de aire frío en altura, que hace unos días ya anticipaba el director de la Agencia Estatal de Meteorología en Málaga, Jesús Riesco. En su análisis, expresaba que la mayor probabilidad de chubascos se concentraba del jueves al viernes. Y que no obstante, por las características de esta situación, todavía podría generarse cierta inestabilidad de aquí al lunes.

Los turistas que este puente lleguen a la Costa del Sol, no obstante, sí que van a toparse con temperaturas más bajas de las que se han registrado en las últimas semanas, más altas de lo habitual para esta época del año. Ese embolsamiento genera un paréntesis, puesto que a partir del lunes volverán a subir los termómetros no sólo en la provincia de Málaga, según los modelos que maneja la propia Aemet.