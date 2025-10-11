La agencia malagueña de influencers TuManag3r incorpora nuevos socios y crecerá un 30% en facturación

La agencia malagueña de marketing TuManag3r, fundada en noviembre de 2021 y especializada en el segmento de influencers, ha incorporado al creador de contenido Luis Fernando Flores, más conocido como ‘Fernanfloo’, como nuevo socio y embajador global de la marca. La empresa cerró 2024 con 2,3 millones de euros de facturación, lo que supuso un crecimiento del 149% con respecto al ejercicio anterior, y para este 2025 espera alcanza los tres millones (un 30% más).

TuManag3r afirma que Fernanfloo, con más de 100 millones de seguidores acumulados, es un «referente global» en el mundo de la influencia, combinando su faceta de creador, inversor y emprendedor en proyectos que abarcan el gaming, contenidos innovadores y colaboraciones creativas en Latinoamérica.

Junto a Fernanfloo se incorpora Fernando Ruelas, que asume la dirección de expansión en América, con base en Canadá, para acelerar la entrada en ese país y en Estados Unidos. Ambos acceden a TuManag3r mediante la ampliación de capital con prima de emisión, alcanzando conjuntamente una participación de control del 10% en la compañía. El 90% restante está en manos del CEO de la entidad, el malagueño Vicente Mirasol, de 23 años.

Expansión de la marca

"La operación marca un punto de inflexión en tres vertientes clave de TuManag3r: la mejora de la solvencia económica y financiera para sostener su despliegue internacional; el impulso de la marca gracias al rol de Fernanfloo como embajador y principal representado; y la solvencia técnica que aportan los nuevos socios al incorporarse al equipo directivo y participar de la toma de decisiones estratégicas de la compañía", señala la empresa. El portfolio de TuManag3r integra la gestión directa de más de 60 macroinfluencers y celebridades, y colabora con más de 2.000 creadores, superando en conjunto los 300 millones de seguidores. Solo en 2024, gestionó 847 campañas de publicidad con creadores de contenido.

El CEO de la empresa malagueña TuManag3r, Vicente Mirasol, y Fernando Flores 'Fernanfloo'. / L. O.

Trayectoria

Con oficinas en el barrio del Soho, TuManag3r apuesta por un modelo híbrido de teletrabajo y trabajo presencial. Su equipo está formado por 23 profesionales con una media de edad de 28 años. Además, la agencia colabora con centros de formación profesional, la Universidad de Málaga y escuelas de negocios, acogiendo a estudiantes en prácticas, con lo que quiere reafirmar su "compromiso" con el empleo joven.

TuManag3r fue reconocida como finalista en los Premios Empresa Junior 2024, organizados por el Ayuntamiento de Málaga, y estuvo entre los finalistas de la II edición de Startup Andalucía Roadshow 2022, impulsado por las Cámaras de España y la Junta de Andalucía.