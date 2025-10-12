Un acertante de la Primitiva gana más de 1,2 millones de euros en Campanillas

Un acertante de la Primitiva ha ganado en Málaga 1.248.450,19 euros al ser el único premiado de primera categoría (seis aciertos) en el sorteo celebrado este sábado 11 de octubre.

El boleto ha sido validado en el despacho receptor número 50.685 de Málaga, situado en el número 71 de la calle José Calderón de la barriada de Campanillas de la capital, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.

Combinación ganadora: 08-47-38-45-10-29

Complementario: 43. Reintegro: 6

Joker: 8045478

Al no haber boletos acertantes de categoría especial (6 aciertos + reintegro), el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de la Primitiva.