Casi 120 millones de los Fondos Feder se repartirán uno de cada cuatro municipios

El Ministerio de Hacienda publicaba hace unos días en el BOE la resolución estatal sobre las ayudas del Plan EDIL, enmarcadas en el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) y destinadas a ayuntamientos y otras entidades locales para el periodo 2021-2027. En el caso de la provincia de Málaga, la cuantía asciende a 119,4 millones de euros y resultan beneficiados uno de cada cuatro municipios, concretamente un total de 26. Llama la atención que la mitad sean localidades de 5.000 habitantes situadas en áreas rurales de la Serranía de Ronda.

En ese listado aparecen Algatocín, Alpandeire, Atajate, Benadalid, Benalauría, Cartajima, Cortes de la Frontera, Faraján, Genalguacil, Jimera de Líbar, Jubrique y Parauta, así como una localidad próxima que también forma parte del Parque Nacional Sierra de las Nieves, como es Yunquera. Hasta 12 grandes municipios completan la relación de urbes beneficiarias de estos Fondos Feder: Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande, Antequera, Benalmádena, Cártama, Málaga, Marbella, Nerja, Rincón de la Victoria, Ronda, Torremolinos y Vélez-Málaga.

Para esta convocatoria se han asignado para el conjunto del país, como ha informado el Gobierno central, un total de 1.774 millones de euros. Han sido dictaminados de manera favorable hasta 242 proyectos, que movilizarán más de 2.500 millones de euros de inversión pública conjunta. Junto a los 26 ayuntamientos malagueños ya enumerados otros 945 se beneficiarán de estos fondos europeos, siendo «la mayoría de menos de 10.000 habitantes».

La dotación de estos nuevos fondos supera en un 30% a las convocatorias denominadas Edusi (Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado), correspondientes al anterior periodo de programación 2014-2020. Asimismo, el número de proyectos seleccionados se ha incrementado un 40%, pasando de los 173 planes de la edición anterior, a los 242 de esta convocatoria, como también argumenta el Ejecutivo central.

En el caso de Andalucía, el número de proyectos seleccionados se eleva a 83 proyectos dentro del denominado Plan EDIL que beneficiarán a 358 municipios con una financiación de 735 millones para promover su desarrollo sostenible desde la triple perspectiva medioambiental, económica y social. Es Andalucía la comunidad que recibirá más recursos y que dispone de más proyectos aprobados. Y a su vez es Málaga la provincia con mayor financiación en suelo andaluz.

«La asignación de esta convocatoria se ha llevado a cabo con criterios de cohesión territorial y concurrencia competitiva. Al tratarse de unas ayudas dirigidas a la cohesión y el reequilibrio territorial, la disponibilidad es mayor en las regiones menos desarrolladas, mientras que es menor para las regiones más desarrolladas, de acuerdo con los criterios de programación establecidos por la Comisión Europea», especifican las mismas fuentes estatales.

Aún con esos criterios, la capital malagueña ha obtenido 11,94 millones de euros de Fondos Feder para el denominado plan Conecta_Málaga para la regeneración y dinamización de tres ámbitos o barriadas: Centro-Norte, Las Flores y Cruz del Humilladero. El acceso a estas ayudas ha requerido de la elaboración, por parte de los ayuntamientos, de una Estrategia de Desarrollo Integrado Local (EDIL) para poder identificar los principales desafíos a los que se enfrentan a medio plazo.

Ahí figuran aspectos sociales, económicos, ambientales o demográficos. Debían ser abordados desde un «modelo de ciudad integrado», contando con la participación e implicación de los actores locales. A partir de esa Estrategia, los municipios han presentado un Plan de Actuación Integrado (PAI) para concretar el ámbito de actuación a financiar por la ayuda. Dicho Plan recoge el programa de implementación con los proyectos a ejecutar, su enfoque integrado, detalle presupuestario y resultados previstos.

En el mencionado caso de la capital provincial, el Ayuntamiento ha recordado en un comunicado que esta administración local acumula tres décadas de experiencia en la captación y gestión de fondos europeos, con más de 79 proyectos tramitados por 467 millones desde 1994.

Actuaciones

Y para las iniciativas aprobadas se desarrollarán actuaciones todas y cada una de las siguientes zonas urbanas: Las Flores (Ciudad Jardín); Cruz de Humilladero-La Unión, Santa Marta, Santa Julia, García Grana (4 de diciembre) y Los Palomares (Cruz del Humilladero); y Capuchinos, El Molinillo, La Merced, La Goleta, Lagunillas-Cruz Verde y San Felipe Neri, El Ejido y La Victoria (Centro).

Por su parte, el alcalde de Antequera, Manuel Barón, daba a conocer detalles sobre «la resolución provisional» por la que su ciudad recibirá también más de 10 millones de euros. «Es la mayor inversión de origen europeo obtenida por la ciudad en toda su historia, resultado de un intenso trabajo técnico y político para el diseño y presentación de la Estrategia de Desarrollo Integrado Local, aprobada por el Pleno municipal en octubre de 2024», alegaba.

«No se trata de una lluvia de millones ni de un premio de lotería, sino del fruto de un esfuerzo colectivo enorme, con proyectos trabajados y justificados uno a uno, y que ahora Europa reconoce como prioritarios para el desarrollo de nuestra ciudad», argumenta Barón. Concebida como hoja de ruta a medio y largo plazo, la planificación busca un desarrollo más sostenible para Antequera. Las actuaciones que ahora verán la luz gracias a estos fondos europeos son el Corredor verde circular de la ciudad; la adecuación del entorno del Nacimiento de la Villa; la eficiencia energética en la barriada Manuel Flores; o el sistema de alerta temprana para detección de incendios en parajes naturales.

Además se contempla la digitalización integral del ciclo del agua en Aguas del Torcal; la zona de acogida de autocaravanas; la mejora del complejo de la Escuela de Empresas; la plataforma de gestión turística inteligente y digitalización de visitas culturales; y la adecuación del camping del Nacimiento de la Villa.

En Marbella, con casi 12 millones de euros asignados, prácticamente como la cuantía de Málaga capital, van a ejecutarse equipamientos tan relevantes como la nueva biblioteca de San Pedro Alcántara, con una inversión de unos 3 millones de euros; un espacio polivalente en Nueva Andalucía destinado a jóvenes, mayores y acciones formativas, con un presupuesto de 2 millones; la primera fase del polideportivo Guadaiza, que tendrá un plazo de ejecución de 24 meses, o la regeneración de la calle Cocle, con una inversión de 600.000 euros que mejorará la accesibilidad y el entorno urbano.

Otra localidad beneficiaria de estos Fondos Feder es Torremolinos. Cerca de 9 millones que como subraya este ayuntamiento constituye «un récord en la captación de fondos europeos». La alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, se mostraba «muy satisfecha. Torremolinos ha conseguido captar, desde el año 2022 que llegó este equipo de gobierno, más de 30 millones de euros de inversión de otras administraciones, con lo que nos sentimos satisfechos por el trabajo realizado».

«Estos nuevos ingresos nos van a permitir seguir soñando con la ciudad que queremos: una ciudad más accesible, una ciudad en la que los servicios públicos sean cada vez de más calidad y mejores para las personas que viven aquí. Vamos a seguir trabajando porque creemos que merece la pena. Un equipo sólido y serio siempre va a tener el respaldo de otras administraciones y de los ciudadanos. Seguimos trabajando», especifica.

Rincón de la Victoria también se acercará a los 9 millones de euros de subvención. Servirán para atender dos grandes proyectos: el Parque Periurbano del Mediterráneo (fases I y II) y la reforma del Cortijo Lo Cea, que se convertirá en el Nodo de Innovación y Emprendimiento que responde al nombre de Arrecife Azul.

Para el presidente de la Diputación y a su vez alcalde del municipio axárquico, Francisco Salado, la asignación provisional de esta «senda financiera del Feder permitirá dar un paso decisivo hacia el desarrollo sostenible y la innovación con proyectos que mejorarán la calidad de vida de nuestros vecinos y posicionarán al municipio como un referente en economía azul y respeto al medio ambiente».

El Parque Periurbano del Mediterráneo, en ejecución en su primera fase con unas obras que estarán finalizadas para el próximo año, tendrá una extensión de cerca de 140.000 metros cuadrados (equivalente a 26 campos de fútbol), en Torre de Benagalbón, junto al Colegio La Marina y el arroyo Benagalbón, entre las calles Lebreche y Pampero.

Además, el Cortijo Lo Cea albergará el centro Arrecife Azul, el primer Nodo de Innovación Social de La Noria especializado en economía azul en la provincia. Pretende convertirse en un referente para el impulso de iniciativas de emprendimiento social sostenibles vinculadas al entorno marino y costero, generando oportunidades basadas en el valor del mar y la economía azul.

Ambos proyectos forman parte del Plan de Actuación Integrado de Rincón de la Victoria (PAI) que ha contado con un proceso participativo mediante encuentros de participación ciudadana y un cuestionario online, cuyo propósito ha sido conocer la opinión para contribuir a la planificación y mejora del municipio, como asimismo ha recordado Salado.

Otro municipio del litoral axárquico como es Nerja recibirá la cuantía de 8,9 millones de euros. Con este montante se podrá financiar un proyecto estratégico de carácter cultural, movilidad urbana, medio ambiental y turístico comercial. El alcalde, José Alberto Armijo, incide en que se van a financiar «actuaciones clave» como la construcción del nuevo Centro Cultural y Social Giner de los Ríos, la reurbanización de la calle Manuel Marín y su conexión definitiva, peatonal y rodada, con la calle Granada, además de la implantación de nuevos contenedores soterrados y en superficie en diferentes zonas del centro histórico, así como acciones de promoción turístico-comercial basadas en las nuevas tecnologías.

También roza la barrera de los 9 millones de euros un municipio como Cártama. Su regidor, Jorge Gallardo, indica que este montante contribuirá a ejecutar «la remodelación de la plaza de la Constitución» y la creación de la nueva Casa de la Juventud en la zona de la Ciudad Deportiva. «Vamos a poder acometer proyectos de gran calado como lo son la mejora de nuestro centro histórico y la creación de este centro destinado a la juventud, a la vez que podremos destinar fondos propios del Consistorio a otros proyectos asimismo muy necesarios para la localidad, máxime tras el gran crecimiento demográfico que venimos soportando en los últimos años», expresa el propio Gallardo.

Hemos repasado así algunas de las iniciativas de mayor montante económico que incluyen los Fondos Feder en esta convocatoria. El resto de los proyectos corresponde a otros grandes municipios, así como a esos pequeños pueblos que no dejan de luchar contra el fantasma de la despoblación o la dificultad que entraña en ciertos casos la red de carreteras provincial.