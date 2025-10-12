Málaga invierte casi 566.000 euros en obras y materiales para Bomberos, Policía y Protección Civil

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Seguridad, ha impulsado recientemente la contratación de obras de mejora en dependencias del Real Cuerpo de Bomberos y Policía Local, así como para la adquisición de equipamiento y materiales para Bomberos y Protección Civil por un importe total 565.848,56 euros.

En concreto, en materia del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento, el Ayuntamiento ha licitado la reforma parcial del Parque de Bomberos de Carretera de Cádiz --ubicado ente la calle Camino del Pato y la avenida de Molière--, por un presupuesto de 151.429,88 euros --IVA incluido-- y un plazo de ejecución de tres meses, según ha detallado en una nota difundida este domingo.

El periodo de presentación de ofertas permanecerá abierto hasta el próximo 15 de octubre, y las actuaciones previstas contemplan una nueva distribución de los dormitorios de la planta primera para adaptarlo a las necesidades actuales del personal, la ampliación de la zona de descanso existente en la planta baja para "mejorar las condiciones de confortabilidad" con la incorporación de parte de la estancia contigua destinada a comunicaciones, la sustitución de la carpintería de las ventanas, la corrección de las incidencias detectadas en los sumideros de la cubierta para evitar filtraciones en las estancias inferiores, o trabajos de pintura interior y exterior del edificio, entre otras.

Todas estas actuaciones se llevarán a cabo "de forma compatible con la prestación del servicio", según han aclarado desde el Ayuntamiento.

En paralelo, también se están acometiendo mejoras en equipos y materiales. Así, también se encuentra en fase de licitación la adquisición de equipos de protección individual para la plantilla del Real Cuerpo de Bomberos, con un presupuesto de 120.961,5 euros --IVA incluido-- y un plazo de entrega de dos meses tras la formalización del mismo.

Además, recientemente ha sido adjudicada la adquisición de dos máquinas industriales de limpieza de los equipos de respiración autónoma para Bomberos, por un importe de 29.887 euros --IVA incluido--, así como la compra e instalación de nuevas taquillas personales, mobiliario --bancos fenólicos para vestuarios-- y enseres --colchones y fundas-- en parques de Bomberos y dependencias de Protección Civil por otros 56.487,60 (IVA incluido).

Igualmente, también ha sido adjudicado el contrato de mantenimiento integral de todos los parques de Bomberos y del Centro Municipal de Emergencia, que incluyen revisiones de instalaciones eléctricas, grupos electrógenos o baterías de condensadores para garantizar el funcionamiento del servicio durante las 24 horas del día, por un importe de 61.200 euros --IVA incluido-- y un periodo de ejecución de cuatro meses.

Policía Local

En cuanto a la Policía Local, se han formalizado sendos contratos para la realización de obras en las dependencias de las jefaturas de la Policía de Barrio de los distritos Bailén-Miraflores y Churriana, con un presupuesto total de 92.488.1 euros (IVA incluido).

Con un periodo de ejecución de dos meses y un importe de 44.742,65, en la Jefatura Norte (Bailén-Miraflores) se incluye la reparación de humedades debidas a filtraciones de aguas pluviales desde la cubierta, el sellado de todas las piezas que componen la cúpula cenital central, la reposición de los falsos techos interiores y el cerramiento acristalado de la fachada norte y la colocación de un perfil de aluminio a modo de visera que garantice la estanqueidad ante la lluvia.

Por su parte, en la Jefatura de Churriana --47.745,45 euros y dos meses--, el contrato contempla la reparación de fisuras, fachadas y pinturas para evitar filtraciones, la ampliación del puesto de control y la mejora de los accesos para vehículos.

Por otro lado, el Servicio de Protección Civil ha adquirido un furgón equipado y rotulado para la prestación del servicio que realiza la Agrupación de Voluntariado. La compra de este vehículo, marca Ford Transit Custom con motor híbrido enchufable, y su adaptación y equipamiento ha supuesto una inversión de 53.394,48 euros, IVA incluido.