Málaga tiene su propia 'Puerta del cielo': una escalera 'eterna' con 250 escalones en plena sierra para llegar a un impresionante mirador

Una de las imágenes más reconocidas y deseadas del planeta es la realizada por los visitantes de Tianmen, la conocida 'Puerta del cielo' de China, en la que sus usuarios deben superar un total de 999 escalones en el interior de una montaña para ascender hacia el exterior de unos enormes acantilados que se difuminan con el cielo. Un monumento natural que deja sin aliento a quien lo recorre y que tiene su hermana gemela, aunque de menor tamaño, en Málaga.

Este enclave de singular belleza que se encuentra en el municipio de Álora es la Escalera árabe de la Sierra de Human, en el Paraje Natural Desfiladero de los Gaitanes, donde los senderistas tienen que enfrentarse a un ascenso formado por más de 250 escalones labrados en la roca para alcanzar una cima que da paso a un impresionante mirador con la panorámica más espectacular de la sierra.

Málaga tiene su propia 'Puerta del cielo': una escalera de 250 escalones en plena sierra conocida como la escalera árabe / Diputación de Málaga

La escalera árabe lleva a una de las mejores panorámicas de toda Málaga

A pesar de su nombre, esta escalera no cuenta con pasado árabe, sino que empezó a denominarse de ese modo en el siglo XX, aunque se ha comprobado que no existen evidencias que confirmen ese origen. Lo que sí se conoce es la inmensidad de esta obra singular que permite al senderista superar la alineación montañosa de Castillones por la parte central en lugar de tener que rodear su pared caliza, un hito que facilita que el caminante alcance el Cortijo de Can Pedrero y su hermoso entorno natural.

Málaga tiene su propia 'Puerta del cielo': una escalera de 250 escalones en plena sierra conocida como la escalera árabe / Diputación de Málaga

Para ello, se aprovechó una falla en la pared para salvar el desnivel del terreno creando más de 250 escalones de distintas dimensiones y formas que fueron tanto labrados en la roca como preparados con piedras del lugar e instalados en la montaña.

Cómo llegar a la 'Puerta del cielo' de China en Málaga

Con esta infraestructura que llega a parecer infinita para sus visitantes por la dificultad del ascenso, se puede recorrer la gran montaña caliza mientras se disfrutan de unas vistas privilegiadas de la sierra repleta de almendros, olivos y acebuches, así como toda clase de animales y aves rapaces como cabras montesas o buitres leonados.

Málaga tiene su propia 'Puerta del cielo': una escalera de 250 escalones en plena sierra conocida como la escalera árabe / Diputación de Málaga

Para acceder a este paraje denominado por la Diputación de Málaga como Rincón Singular, es necesario partir de la estación de ferrocarril de El Chorro y continuar unos 400 metros por el sendero conocido como Haza del Río, que está señalizado. Así se inicia un carril que va subiendo hacia la cima de la montaña, permitiendo ver las mejores panorámicas del pantano, la presa y la sierra, convirtiéndose en una atracción única para los aficionados del senderismo, la escalada y el montañismo.