Síguenos en redes sociales:

La Opinión de Málaga

Ver más galerías relacionadas

21

Unicaja - Gran Canaria, en imágenes

21

El Málaga CF - el Racing de Santander, en imágenes

37

Fotos de la manifestación de médicos en Málaga contra el Estatuto Marco

20

Málaga CF - Burgos CF en imágenes

42

La última misa de Jesús Catalá como obispo de Málaga

12

Málaga CF - Las Palmas, en imágenes

8

Imágenes del partido del Unicaja contra Melilla

31

Visita teatralizada en el Cementerio de San Miguel

22

Procesión de la Virgen del Carmen en la Colonia de Santa Inés en imágenes

17

Homenaje por el 25 aniversario del asesinato de Martín Carpena

20

Procesión Virgen del Carmen de Olías

12

Procesión de la Virgen del Carmen en Junta de los Caminos

Procesión

Procesión extraordinaria de la Virgen del Gran Perdón

Eduardo Nieto

Ver galería >

Así ha sido el recorrido de la Virgen del Gran Perdón este domingo

Procesión extraordinaria de la Virgen del Gran Perdón

Eduardo Nieto

Así ha sido el recorrido de la Virgen del Gran Perdón este domingo

Procesión extraordinaria de la Virgen del Gran Perdón

Eduardo Nieto

Así ha sido el recorrido de la Virgen del Gran Perdón este domingo

Procesión extraordinaria de la Virgen del Gran Perdón

Eduardo Nieto

Así ha sido el recorrido de la Virgen del Gran Perdón este domingo

Procesión extraordinaria de la Virgen del Gran Perdón

Eduardo Nieto

Así ha sido el recorrido de la Virgen del Gran Perdón este domingo

Procesión extraordinaria de la Virgen del Gran Perdón

Eduardo Nieto

Así ha sido el recorrido de la Virgen del Gran Perdón este domingo

Procesión extraordinaria de la Virgen del Gran Perdón

Eduardo Nieto

Así ha sido el recorrido de la Virgen del Gran Perdón este domingo

Procesión extraordinaria de la Virgen del Gran Perdón

Eduardo Nieto

Así ha sido el recorrido de la Virgen del Gran Perdón este domingo

Procesión extraordinaria de la Virgen del Gran Perdón

Eduardo Nieto

Así ha sido el recorrido de la Virgen del Gran Perdón este domingo

Procesión extraordinaria de la Virgen del Gran Perdón

Eduardo Nieto

Así ha sido el recorrido de la Virgen del Gran Perdón este domingo

Procesión extraordinaria de la Virgen del Gran Perdón

Eduardo Nieto

Así ha sido el recorrido de la Virgen del Gran Perdón este domingo

Procesión extraordinaria de la Virgen del Gran Perdón

Eduardo Nieto

Así ha sido el recorrido de la Virgen del Gran Perdón este domingo

Procesión extraordinaria de la Virgen del Gran Perdón

Eduardo Nieto

Así ha sido el recorrido de la Virgen del Gran Perdón este domingo

Procesión extraordinaria de la Virgen del Gran Perdón

Eduardo Nieto

Así ha sido el recorrido de la Virgen del Gran Perdón este domingo

Procesión extraordinaria de la Virgen del Gran Perdón

Eduardo Nieto

Así ha sido el recorrido de la Virgen del Gran Perdón este domingo

Procesión extraordinaria de la Virgen del Gran Perdón

Eduardo Nieto

Así ha sido el recorrido de la Virgen del Gran Perdón este domingo

Procesión extraordinaria de la Virgen del Gran Perdón

Eduardo Nieto

Así ha sido el recorrido de la Virgen del Gran Perdón este domingo

Procesión extraordinaria de la Virgen del Gran Perdón

Eduardo Nieto

Así ha sido el recorrido de la Virgen del Gran Perdón este domingo

Procesión extraordinaria de la Virgen del Gran Perdón

Eduardo Nieto

Así ha sido el recorrido de la Virgen del Gran Perdón este domingo

Procesión extraordinaria de la Virgen del Gran Perdón

Eduardo Nieto

Así ha sido el recorrido de la Virgen del Gran Perdón este domingo

Procesión extraordinaria de la Virgen del Gran Perdón

Eduardo Nieto

Así ha sido el recorrido de la Virgen del Gran Perdón este domingo

Procesión extraordinaria de la Virgen del Gran Perdón

Eduardo Nieto

Así ha sido el recorrido de la Virgen del Gran Perdón este domingo

Procesión extraordinaria de la Virgen del Gran Perdón

Eduardo Nieto

Así ha sido el recorrido de la Virgen del Gran Perdón este domingo

Procesión extraordinaria de la Virgen del Gran Perdón

Eduardo Nieto

Así ha sido el recorrido de la Virgen del Gran Perdón este domingo

Procesión extraordinaria de la Virgen del Gran Perdón

Eduardo Nieto

Así ha sido el recorrido de la Virgen del Gran Perdón este domingo

Así ha sido el recorrido de la Virgen del Gran Perdón este domingo

stats