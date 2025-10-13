El aeropuerto de Málaga llega al otoño en máximos históricos: supera los 20 millones de pasajeros

El aeropuerto de Málaga ha entrado de lleno en el otoño en máximos históricos, con un tráfico in crescendo que sigue pulverizando sus propios récords año tras año.

En los primeros nueve meses del año, según el balance ofrecido por Aena, por el aeródromo pasaron 20.750.257 pasajeros, lo que supone un repunte del 7,5% con respecto al mismo periodo de 2024 que confirma una nueva marca en el tráfico aéreo malagueño.

De los 20.719.398 usuarios que viajaron en vuelos comerciales, 3.460.539 tenían origen o destino en territorio nacional (un 6,2% más que en los nueve primeros meses del año pasado) y 17.258.859, en el extranjero (+7,8%).

De enero a septiembre, en el aeropuerto de Málaga se operaron 144.190 vuelos, de los que 141.772 fueron comerciales (+7,5%).

Balance de septiembre

Solo en septiembre se movieron 2.626.561 pasajeros, que se desplazaron en 17.656 vuelos. En concreto, se registró un 5% más de usuarios y un 4,5% de operaciones, que "obedecen al repunte experimentado por el tráfico nacional y al dinamismo que mantuvo el foráneo", señala Aena.

Vista del aeropuerto de Málaga desde el aire. / L.O

El grueso de los pasajeros registrados se movió en vuelos comerciales (excluye aviación general y ejecutiva), ya que sumaron 2.623.193. De ellos, 433.109 viajaron desde o hacia alguna ciudad española (+10,8% sobre septiembre del año pasado), mientras que 2.190.084 optaron por conexiones con el extranjero (+3,9%).

Tráfico foráneo

En relación con el tráfico foráneo, los mercados con mayor demanda en términos absolutos fueron Reino Unido (639.698 pasajeros), Alemania (203.074), Holanda (160.111), Francia (138.352), Italia (130.036), Irlanda (129.028) y Bélgica (97.162).

Por ritmo de crecimiento, resultó "significativa" la evolución que siguieron durante el mes pasado las conexiones con Europa del Este, como Polonia (25,5% más de viajeros), Hungría (+25,1%), República Checa (+23,9%), así como con el norte de África, en concreto, Marruecos (+20,7%).