Piden 30 años de cárcel para un policía local de Marbella acusado de violar dos veces a su mujer

La Fiscalía pide 30 años de prisión para un policía local de Marbella al que acusa de violar a la que era su esposa en dos episodios fechados en 2021 y 2022. El ministerio público califica estos hechos como dos delitos contra la libertad sexual en su modalidad de violación por los que propone 15 años por cada agresión, además de 20 años de libertad vigilada y otros 36 de prohibición comunicarse y aproximarse al domicilio, lugar de trabajo o cualquier lugar que frecuente la víctima estando esta o no en los mismos. Añade la petición 40 años (20 por cada violación) de inhabilitación especial para cualquier profesión, oficio o actividades que conlleven contacto regular o directo del procesado con menores de edad.

Por un tercer delito de vejaciones, el fiscal solicita una pena de 30 días de localización permanente y otra orden de alejamiento como la anterior durante seis meses, periodo en el que tampoco podrá establecer comunicación. En el capítulo de la responsabilidad civil, sugiere que el acusado indemnice a la víctima con 5.000 euros. La acusación particular pide los mismos años de prisión para el acusado, mientras que la defensa, ejercida por Javier Muriel, ha declinado hacer declaraciones sobre dichas peticiones. Fuentes judiciales aseguran que todavía no se ha asignado la fecha del juicio.

Las conclusiones provisionales del ministerio público establecen que los hechos ocurrieron cuando el acusado y la víctima formaban matrimonio, pero vivían en domicilios distintos. Él en Marbella por su profesión y ella en otro municipio de la provincia. Y que durante la relación, al menos hasta los hechos investigados, el acusado desarrolló un consumo habitual de alcohol y protagonizó reacciones violentas durante discusiones con su esposa, le profería insultos y golpeaba mobiliario. El fiscal destaca el hecho de que la condición de agente de la autoridad y disponer de un arma de fuego atemorizaba a la víctima «hasta el punto de tratar de evitar las alteraciones agresivas del acusado adecuando su comportamiento a las demandas del mismo».

Entre 2021 y 2022

La acusación pública sitúa el primer episodio a lo largo del 12 o 13 de noviembre de 2021, cuando ambos se encontraban en el dormitorio de la casa del agente. Tras una primera relación consentida, «amedrentó a su mujer para obligarla a seguir manteniendo sexo, para lo cual se alteró y gritó ante las negativas» de ella, que, con la intención de prevenir nuevas reacciones violentas y el enfado del acusado, finalmente se dejó penetrar vaginalmente tres veces más y le practicó sendas felaciones sin que esa fuera su voluntad, detalla el documento.

Meses después, el 2 de mayo de 2022 y en casa de ella, siempre según la fiscalía, el acusado la llamó «puta» y «zorra» y adoptó una actitud violenta golpeando diverso mobiliario de la residencia. Esta versión añade que tras poner su arma reglamentaria en el regazo de su mujer le dijo: «Si estás tan deprimida, pégate un tiro». Agrega que lo hizo a sabiendas de que ella estaba pasando por un proceso depresivo. «Ese mismo día, a lo largo de la tarde y en ese contexto de reacción desaforadamente violenta, amedrentadora y humillante, el acusado se dirigió al dormitorio de ella y, sirviéndose del clima de temor que había creado, le obligó a que le franqueara el paso al cuarto y a que se dejara penetrar vaginalmente en una nueva relación sexual que la víctima no deseaba», añade el escrito antes de concluir que realizó estos hechos «con un total desprecio» a la libertad sexual de la que disfrutaba su esposa, en cuanto a capacidad como mujer tenía para decidir si mantenía relaciones sexuales con su marido, así como el contenido de estas».