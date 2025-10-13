Domingo de Orueta y Duarte y el platino de Ronda

Escrito y publicado en estas mismas páginas de La Opinión, en el artículo titulado ‘La gran bronca’ relataba el enfado de un ministro del Gobierno de España en los años setenta y pocos del siglo pasado durante una visita a Málaga.

El incidente tuvo su origen en las minas de platino de la Serranía de Ronda. Al hablar a mis hijos de aquel suceso y lo que motivó el enfado, me llevé una sorpresa. Ninguno de ellos ni otros malagueños consultados conocían la existencia de esas minas. Me extrañó que lo que yo supe en mi época de estudiante – existencia de platino en Ronda – no lo supieran ellos.

Al desaparecer de los libros de texto y quizá de algunas enciclopedias el platino de Ronda, me quedé con la preocupación si me había extralimitado en lo que motivó el disgusto. De lo que sí estaba seguro es que yo no lo había inventado.

Y me puse a buscar los orígenes de la noticia.

Los Orueta

Recordé que hace unos años la Academia Malagueña de Ciencias rindió un homenaje a una familia, posiblemente de origen vasco, que anidó en Málaga hace más de un siglo. El primer Orueta nacido en Málaga, en 1862, Domingo de Orueta y Duarte, inició en 1880 la carrera de ingeniero de Minas en la Escuela de Minas, finalizando la misma en 1885, con el número 1 de su promoción; en 1887 ingresó en el Cuerpo de Ingenieros de Minas. Entre sus especialidades estaba la Micrografía.

Siguiendo los pasos del ilustre malagueño que murió casi hace un siglo – 1926 – encontré lo que buscaba. Me tomo la libertad de reproducir el texto del documento que se conserva en el Museo Geominero, del Instituto Geológico y Minero de España: «El estudio geológico de los macizos ultrabásicos de la Serranía de Ronda (Málaga) emprendido por Orueta en 1912 (se refiere a Domingo, uno de los dos hijos de Domingo de Orueta y Aguirre) le llevó a confirmar en 1915 el descubrimiento de platino en España.

El monumento a los tres miembros de la familia Orueta, en el Parque, junto a la Cortina del Muelle, hace unos dÃ­as. / L.O.

La posible existencia de este metal en la zona había sido anticipada en 1879 por Macpherson, debido a las similitudes petrológicas con los yacimientos en los Urales. El reconocimiento de aluviones platiníferos en la cuenca de los ríos Verde y Guadaiza, realizados por Orueta entre 1916 y 1918, a instancias de la corona, y en el contexto del alza de precios derivada de la Primera Guerra Mundial fue presentada en 1919 con una estimación total de reservas de 246 kilos.

En el presente trabajo se repasa la metodología y vicisitudes con las que Orueta llevó a cabo las investigaciones y se transcriben seis cartas inéditas del autor, seleccionadas entre la correspondencia mantenida al respecto con el aristócrata Enrique Villate y con el entonces director del Instituto Geológico de España, Rafael Sánchez Lozano»

Vuelvo al principio de mi preocupación: yo no me inventé lo del platino de Ronda. Que el ministro lo ignorara, que el alcalde de Ronda no tuviera conocimiento de lo que había en la serranía de municipio, que los malagueños del siglo XXI no conozcan que en la serranía de Ronda haya platino, no es mi problema.

¿Archivado?

Lo que no sé es si después de lo recogido en el texto del Instituto Geológico hubo acciones o trabajos para extraer el platino. Como no he encontrado referencia alguna, ni nunca leí que alguna empresa minera iniciara los estudios pertinentes para la extracción del valioso metal, que es más caro que el oro (el más caro es el rodio; el platino es el segundo) no puedo agregar más, salvo que Sudáfrica y Rusia son los países que tienen las principales minas de platino del mundo, que existen algunas en otros países (Zimbabue, Canadá, Estados Unidos…).

El platino está considerado como un metal precioso (se utiliza en joyería), es inatacable por los ácidos, se emplea para la fabricación del ácido sulfúrico, en los motores de explosión, en la industria química, es muy dúctil… y los procesos de extracción son caros y complejos. Al usarse en la fabricación de catalizadores de los automóviles, los robos de estos imprescindibles útiles están a la orden del día.

Pero en Málaga hay...

Aparte el platino, que de momento está en fase de espera (que escasee en el mundo y se recurra a otras fuentes), están los diamantes de Carratraca en una mina por explotar (los hay, pero es más barato comprarlos en la joyería Marcos de la calle Larios, porque su extracción es muy costosa por el movimiento de tierras).

No es un invento de mi fantasía de novelas y cuentos. De su existencia tuve conocimiento, precisamente, cuando las empresas mineras canadienses abandonaron Carratraca.

Quien me informó fue el delegado de Minas que presidía la sección correspondiente de Málaga. Era, por supuesto, ingeniero de Minas, y lo entrevistamos los periodistas más de una vez en el caso de los diamantes. Siempre nos atendió sin extralimitarse en sus opiniones.

Como era un hombre asequible, en una de aquellas esporádicas ocasiones me reveló algo que mantenía en secreto por su condición de delegado de la sección de minas.

Lisa y llanamente me dijo que en Carratraca, diamantes aparte, había un yacimiento importante de níquel. Pero agregó en seguida que su explotación estaba muy lejos de producirse porque en el mundo, después del hierro, era el segundo metal abundante en la Tierra. El níquel abunda en Australia, Filipinas, Indonesia… con explotaciones que atienden sobradamente la demanda de este metal resistente a la corrosión. Se emplea en la fabricación de baterías, monedas, botones, cremalleras, collares, ganchos, aros, correas de reloj, hebillas y mil usos más para aleaciones. Vamos, hasta los ‘piercings’ que lucen hombres y mujeres en su cuerpo están fabricados y montados con níquel.

En España solo hay una mina de níquel en funcionamiento: el yacimiento de Agualanca en Extremadura. Así que el yacimiento de Carratraca es posible que nunca se ponga se explote.

Y el punto final

Cuando di de mano, como decimos los trabajadores, y me dispuse a poner el punto final de este artículo, me encontré con una noticia fechada el 30 de julio de 2019, cuyo texto copio: «Prospección y confirmación de un importante filón de platino en los ríos Verde y Guadaiza, cerca de San Pedro de Alcántara».

No había más texto, pero viene a confirmar lo que el ilustre malagueño Domingo de Orueta Duarte descubrió en los años 1918-1919 y fue recogido por el Instituto Geológico y Minero de España.

Como me coge un poco mayor para seguir investigando, brindo a mi colega y amigo José Luis Yagüe, que casi competimos en edad, y que sigue con su ‘La Tribuna’ de Marbella como un jabato, que busque el origen de la noticia que acerca a Marbella el platino de Ronda.

Que un siglo después se hable otra vez del platino es un reto para los periodistas que desarrollan su trabajo en el lugar más caro de España.