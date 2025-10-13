Tecnología
El Foro Transfiere abre convocatoria para startups europeas
La gran cita tecnológica europea tendrá lugar en febrero en el Fycma de Málaga y se espera un alto impacto en relación a inversores
Transfiere, Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e Innovación que se celebra en Málaga, ha convocado la sexta edición de la ‘Open Call for Deep Tech Startups’, una iniciativa que pretende «dar visibilidad a empresas emergentes europeas con proyectos tecnológicos de alto impacto ante inversores y expertos nacionales e internacionales».
Transfiere tendrá lugar del 24 al 26 de febrero de 2026 en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma), según ha informado este domingo el Ayuntamiento de Málaga en una nota en la que ha explicado que el ‘Open Call for Deep Tech Startups’ es una iniciativa organizada en colaboración con Enterprise Europe Network (EEN), que promueve la proyección de empresas emergentes europeas con proyectos en materia ‘Deep Tech’.
Se trata de un sector que abarca «tecnologías avanzadas con altas barreras de entrada, que requieren un profundo conocimiento científico y una importante inversión para llegar al mercado global».
Con esta iniciativa, Transfiere busca «conectar a ‘startups’ con inversores especializados de ámbito nacional e internacional, interesados en apoyar proyectos innovadores de alto impacto y aumentar además la visibilidad de dichas entidades en el mayor encuentro europeo sobre I+D+i y transferencia de conocimiento».
La ‘startup’ ganadora, que será anunciada durante la celebración del foro los días 24, 25 y 26 de febrero de 2026 en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, recibirá un premio en metálico y la posibilidad de participar en Transfiere 2027 a través del programa de contenidos y el acceso a la agenda de ‘networking’. Las empresas interesadas pueden inscribirse en la convocatoria hasta el próximo 7 de noviembre de 2025 a través de la web de Transfiere, en ‘www.forotransfiere.com’.
El comité seleccionador evaluará criterios como la viabilidad del proyecto en el mercado, la escalabilidad, impacto social y ambiental, su grado en materia ‘deep tech’, así como la capacidad del equipo humano. Durante la fase final, las cinco ‘startups’ seleccionadas presentarán sus propuestas ante inversores y expertos.
En esta edición, el comité está compuesto por representantes de entidades como la Asociación Andaluza Business Angels Network (Aaban), la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos (APTE) o la Asociación Nacional de Centros Europeos de Empresas e Innovación (Ances).
- Un motorista y un peatón fallecen en un accidente en la avenida de Velázquez
- En marcha la demolición de los cines Málaga Nostrum: ¿qué se va a hacer ahí?
- Este es el pueblo de Málaga que recomienda visitar Sebastián Yatra: celebra conciertos, talleres y mercadillos este fin de semana
- Este es el bar de Málaga que sirve 'el mejor pitufo' de toda la ciudad: enorme y a 2,30 euros
- Así es el monumento natural más antiguo de Málaga: tiene mil años y fue venerado por los Reyes Católicos
- Este es el restaurante más 'mágico' de Málaga, con su propio jardín secreto y la mejor comida casera
- Así es el único bar de Málaga con camperos las 24 horas: con más de 30 años de historia y 500 servicios al día
- Esta es la clasificación de los barrios de Málaga por nivel de renta, con casi 37.500 euros de diferencia entre el más rico y el más humilde