El Gobierno destina 795.000 euros a la Universidad de Málaga para financiar 53 plazas de medicina

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Sanidad, ha aprobado un Real Decreto que regula la concesión directa de subvenciones a la Universidad de Málaga por un total de 795.000 euros. La finalidad es financiar el incremento y mantenimiento de 53 plazas de Grado en Medicina en el curso 2025-2026, atendiendo a la necesidad estructural del sistema sanitario de contar con más profesionales médicos.

Este nuevo paquete de subvenciones permitirá financiar el gasto corriente asociado al incremento de 26 plazas de primer curso y al mantenimiento de 21 plazas de segundo curso ampliadas en ejercicios previos, incorporando además la financiación de 6 plazas adicionales de tercer curso contempladas en el nuevo Real Decreto, sumando así un total de 53 plazas subvencionadas en Málaga.

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha señalado que esta medida servirá para paliar el déficit en plazas de Medicina en la provincia de Málaga, especialmente agudo en especialidades como la Medicina Familiar y Comunitaria.

Javier Salas ha señalado que “el Gobierno de España apuesta por la universidad pública, que es la principal garantía de que la mayoría social tenga acceso a una educación de calidad”.

“Es necesario que la administración autonómica cumpla con los compromisos de financiación a las universidades públicas de Andalucía que son el verdadero motor de desarrollo y generación del conocimiento”, ha subrayado el subdelegado del Gobierno.

“El compromiso del Gobierno de España es con una universidad pública de calidad porque la historia y la trayectoria de las mismas se demuestra con los datos. Por cada euro que reciben las universidades públicas generan 5 euros en facturación y contribuyen con casi 3 euros al PIB”, ha destacado Javier Salas.

Demanda de médicos

El déficit señalado anteriormente ha sido detectado por los estudios de oferta-necesidad del Ministerio de Sanidad, que evidencian una insuficiencia de egresados de Medicina respecto a las plazas ofertadas en la Formación Sanitaria Especializada (MIR) y a las necesidades del Sistema Nacional de Salud.

En el contexto nacional estas plazas ascienden 922 plazas de primer curso y al mantenimiento de 642 plazas de segundo curso ampliadas en ejercicios previos, así como 219 plazas adicionales de tercer curso, acumulando un total de 1.783 plazas del Grado en Medicina subvencionadas por el Gobierno en las universidades públicas por un total de 26.745.000 euros.

Este nuevo paquete de subvenciones permitirá financiar el gasto corriente asociado al incremento de 171 plazas de primer curso y al mantenimiento de 140 plazas de segundo curso ampliadas en ejercicios previos, incorporando además la financiación de 59 plazas adicionales de tercer curso contempladas en el nuevo Real Decreto, sumando así un total de 370 plazas subvencionadas en Andalucía.