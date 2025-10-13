Inspiring Sohoabre una segunda oficina con la vista puesta en Sri Lanka

La agencia de viajes malagueña Inspiring Soho, especializada en la confección de experiencias y aventuras a medida y exclusivas por todo el mundo, sigue en plena expansión, con la apertura de una segunda oficina, ubicada en Paseo de Reding, 3.

Esta nueva sede se suma a su oficina principal en la capital de la Costa del Sol, en la calle Larios, 5, junto a sus dependencias en Madrid, en la calle Zurbarán, 7.

En esta ocasión, el equipo de Inspiring Soho amplía sus dependencias con la vista puesta en Sri Lanka, la «lágrima de la India», un destino situado a hora y media de las Maldivas, pensado tanto para familias como para ocasiones especiales como, por ejemplo, una luna de miel y que, además, está conectado con Málaga a través de las aerolíneas Turkish Airlines o Qatar Airways, vía Estambul y Doha, respectivamente.

«Es uno de los destinos más completos del mundo, ofrece muchísimas cosas», explica a este periódico el CEO de Inspiring Soho, Fernando Márquez de la Plata.

Por ejemplo, en esta isla es posible visitar una plantación del famoso té Ceylan, en zonas de cultivo enclavadas en cordilleras montañosas a más de 1.000 metros sobre el nivel del mar; hacer surf en Arugam Bay o perderse por los templos del Triángulo Cultural.

No obstante, no es el único destino exótico que esta intrépida agencia de viajes puede mostrar, además, con todo lujo de comodidades. Hay otros destinos «estrella» como son Tanzania, Japón o la propia India, pero también Kenia, Sudán, Botsuana, Egipto, Marruecos, Panamá, Perú o Indonesia, entre otros muchos rincones del globo.

Nacida con la pandemia

Esta expansión consolida la trayectoria de esta agencia, nacida en 2020, un año devastador para el turismo nacional e internacional pero que consiguió superar, incluso con un gran hito para su plantilla: la organización de la Final Internacional de la Batalla de los Gallos de Redbull.

Márquez de la Plata comparte la «ilusión» que ha supuesto para el equipo la apertura de su segunda oficina en la capital de la Costa del Sol, al tiempo que augura nuevos proyectos para el futuro, sin descartar la apertura de una delegación en el extranjero. «¿Por qué no liarnos la toalla a la cabeza e irnos fuera de España? Puede ser Lima, puede ser Dubái, o puede ser en Málaga. Siempre está encima de la mesa».