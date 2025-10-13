Málaga se conecta a los satélites Starlink de Elon Musk: se usarán en emergencias

Málaga está oficialmente conectada a la red de satélites Starlink, que pertenece a la compañía Space X del magnate norteamericano Elon Musk, para garantizar la conexión a internet de los servicios municipales durante situaciones de emergencias.

El Área de Innovación, Digitalización y Captación de Inversiones ha incorporado cinco nuevos accesos al ya existente, instalado en el Centro Municipal de Emergencias, que "resultó de gran utilidad", según ha explicado el Ayuntamiento de Málaga en un comunicado, tanto en el episodio del apagón vivido el pasado abril como durante las dos DANAS que se vivieron a finales de 2024.

"Ambos acontecimientos han puesto de manifiesto la importancia de reforzar los sistemas de comunicación redundantes, independientes y robustos, capaces de mantener operativos los servicios esenciales de la ciudad incluso en escenarios extremos", se indica.

Seis puntos de conexión

Estos puntos, desarrollados por la empresa de Musk, polémico exmiembro del gabinete de Donald Trump, se instalarán en otras cinco sedes municipales y configurarán una "red de respaldo que garantizará la conectividad entre las principales sedes operativas municipales en caso de fallo de las infraestructuras convencionales", con un total de seis accesos.

Satélites de Starlink, en una imagen de archivo en el cielo de Herrnleis (Austria). / EFE

El consistorio que se teje así una "red alternativa y autónoma" que asegurará las "comunicaciones esenciales" para coordinar y tomar decisiones durante momentos de crisis, emergencias o cortes generalizados de red, además de reducir "significativamente" el riesgo de una interrupción en los canales de comunicación.

Por otro lado, se insiste en que es una solución "especialmente eficaz" en situaciones donde la red terrestre se ve "comprometida" como en inundaciones, cortes de fibra o daños en infraestructuras críticas. "En estos casos, los enlaces satelitales permiten mantener la transmisión de datos y la coordinación entre servicios esenciales, asegurando que las labores de emergencia no se vean interrumpidas".

No requiere obras complejas

El consistorio destaca, además, la "rapidez y facilidad de despliegue de las estaciones", que no requieren obras complejas, lo que permite actuar con agilidad ante emergencias o necesidades puntuales.

"El Consistorio consolida su compromiso con la modernización de los servicios públicos y la protección de la ciudadanía. En futuras fases, se contempla la implantación de paneles de control de seguimiento continuo, entre otras actuaciones", se indica en el comunicado en el que, por cierto, no se indica el coste de esta tecnología para las arcas municipales.