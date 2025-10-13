Así es el mirador más "cochino" de Málaga, perfecto para una escapada de otoño: con vistas a la sierra y al mar, y repleto de fauna salvaje

Con la llegada del otoño y la bajada de temperaturas que suele acarrear, cada vez son más los ciudadanos que deciden destinar sus momentos de ocio y descanso en adentrarse en la riqueza natural de Málaga y descubrir nuevos entornos rebosantes de vida en los que desconectar del bullicio exterior. Para todos ellos, existen innumerables opciones de entornos paisajísticos de los que pueden disfrutar en la provincia, como un mirador de la capital considerado el más "cochino" del territorio, que ofrece las mejores vistas de la sierra y la costa.

Se trata del Mirador del Cochino, denominado así por la presencia en el lugar de una estatua de un jabalí realizada con materiales reciclados encontrados en la montaña por parte del artista Francisco Martín Molina, así como por la frecuente presencia de estos animales en este enclave natural situado en pleno Parque Natural Montes de Málaga.

Las mejores vistas desde este mirador en pleno Parque Natural Montes de Málaga

Gracias a su privilegiada ubicación y su altitud, a 750 metros de altura, los visitantes pueden disfrutar de las mejores panorámicas tanto de la bahía de Málaga como de la ciudad, el propio parque, la lejana Sierra de Mijas y la bahía.

Mirador del Cochino, perfecto para una escapada de otoño: con vistas a la sierra y al mar, y repleto de fauna salvaje / Junta de Andalucía

De ese modo, los ciudadanos que se adentren en este entorno situado a las puertas de la ciudad, entre la autovía de las Pedrizas y la carretera de Colmenar, pueden disfrutar de espectaculares vistas rodeadas de una amplia flora silvestre, con el pino, las encinas, los alcornoques, las madreselva o los quejigos como sus principales referentes.

Cómo llegar al mirador más "cochino" de Málaga

Pero no solo de vegetación bebe este enclave, sino que cuenta con una amplia fauna salvaje, en la que predominan los jabalís, que dan nombre al mirador, así como zorros, ardillas, cabras montesas, comadrejas, aves rapaces o tortugas. Esta belleza natural, unida a la cercanía de este paraje con la capital malagueña, ha convertido este entorno en uno perfecto para disfrutar de la naturaleza, el senderismo o los deportes de montaña, como ciclismo o carrera.

Mirador del Cochino, perfecto para una escapada de otoño: con vistas a la sierra y al mar, y repleto de fauna salvaje / Diputación de Málaga

Para llegar a este mirador, existen dos accesos diferentes. Por un lado, se encuentra un camino central desde la Venta El Boticario que conduce hasta el Área Recreativa de El Cerrado y, finalmente, al Mirador del Cochino. Quienes lo prefieran, también pueden llegar a este lugar a través de la carretera A-7000 de los Montes de Málaga. Para ello, es necesario alcanzar el kilómetro 16 de la carretera y torcer a la izquierda hacia un carril que baja hasta el mirador.