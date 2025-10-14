Un apagón deja a oscuras Mercamálaga y paraliza toda la actividad

Los clientes que esta madrugada han acudido, como es habitual, a Mercamálaga se han encontrado con una sorpresa inesperada. Un apagón eléctrico dejó a oscuras las instalaciones y paralizó toda la actividad.

La red eléctrica se vino abajo alrededor de las 5:15 y 5:20 de la mañana, dejando fuera de servicio ordenadores, básculas electrónicas, sistemas de cobro y otros dispositivos esenciales para el funcionamiento del mercado mayorista. La avería afectó incluso a las cámaras frigoríficas, lo que provocó que muchos comerciantes tuvieran dificultades para comprar productos frescos.

Uno de los afectados ha sido Antonio, de la pescadería El Hijo de José, que llegó a las 4:20 horas. Antonio relata que "hubo varios picos de luz y luego un apagón. En la nave del pescado y fruta no funcionaban ni los ordenadores, ni el internet, ni la fotocopiadora, y no hemos podido facturar ni la mitad", apunta.

Papel y boli

El malagueño añade que tuvieron que volver "a la vieja usanza, con papel y boli, porque no pudimos hacer ningún pago; los proveedores han apuntado todo, y nos hemos tenido que venir sin facturar".

Antonio comenta también que "hemos comprado sin problema, pero otros compañeros no han podido hacerlo".

Los comerciantes y trabajadores se vieron obligados a interrumpir las operaciones durante horas mientras se restablecía el suministro eléctrico. La normalidad no regresó hasta pasadas las 12 del mediodía, cuando ya había finalizado el horario de ventas.

Aunque el incidente recuerda al ocurrido el pasado mayo a nivel nacional, todo apunta a una avería en el sistema de suministro eléctrico interno, que solo ha afectado a estas instalaciones. Desde la dirección de Mercamálaga aún no se ha emitido un comunicado oficial sobre las causas del incidente.