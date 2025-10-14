Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

AYUDAS

Esta es la ayuda de 1.500 euros que ya pueden pedir los malagueños nacidos entre 1961 y 2007: todos los requisitos y pasos a seguir

Este subsidio estará acompañado de una serie de actuaciones para conseguir la integración social y laboral de sus beneficiarios

Esta es la ayuda de 1.500 euros que ya pueden pedir los malagueños nacidos entre 1961 y 2007

Esta es la ayuda de 1.500 euros que ya pueden pedir los malagueños nacidos entre 1961 y 2007 / MANU MITRU

Sarai Bausán García

Sarai Bausán García

Los malagueños nacidos entre 1961 y 2007, es decir, con entre 18 y 64 años, que se encuentren en riesgo de pobreza o exclusión ya pueden acceder a la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía, un subsidio que busca erradicar la marginación y desigualdad mediante una aportación económica y un plan de inclusión sociolaboral para mejorar su situación.

Para acceder a esta ayuda que variará entre los 658 y los 1.500 euros, según la situación económica de los solicitantes y sus posibles cargas familiares, los interesados deberán estar empadronados en Andalucía como mínimo un año antes de solicitar esta prestación, encontrarse en una situación de pobreza, exclusión social o riesgo de estarlo y cumplir una serie de requisitos.

Entre estas condiciones se encuentra que tengan una edad comprendida entre 25 y 64 años, aunque también pueden beneficiarse los que tengan entre 18 y 24 años si tienen menores o personas con discapacidad a su cargo, son huérfanos, han sido víctima de violencia de género o tienen un grado de discapacidad igual o superior al 33%.

Edad mínima a la que se puede pedir esta ayuda económica

Esta edad mínima se puede extender a los 16 y 17 años, siempre que estén emancipados y tengan menores o personas con discapacidad a su cargo. Lo mismo ocurre con los mayores de 65, que podrán recibir esta ayuda si acreditan tener menores a su cargo y no exista otra persona integrante en la unidad familiar que reúna los requisitos.

Dos ancianos pasean por la calle.

Esta es la ayuda de 1.500 euros que ya pueden pedir los malagueños nacidos entre 1961 y 2007: todos los requisitos y pasos a seguir / JULIO CARBÓ (ARCHIVO)

Además, los interesados deberán acreditar que no tienen acceso al Ingreso Mínimo Vital, estar inscritos como demandante de empleo, tener unos ingresos mensuales inferiores a lo que les corresponda recibir de la Renta Mínima de Inserción Social, así como suscribir su compromiso con la participación y cumplimiento del Plan de inclusión sociolaboral que se implementará para su mejora.

Aportación de esta ayuda para los malagueños de entre 18 y 64 años

Los ciudadanos que finalmente accedan a este subsidio recibirán una aportación económica mensual que variará entre los 658,82 euros mensuales a los 1.449,40 euros, según los miembros que compongan su unidad familiar y sus ingresos, por lo que la cuantía mínima se destina a las unidades familiares unipersonales y la máxima para los hogares compuestos por cinco o más miembros.

Noticias relacionadas y más

A esto se sumarán otras medidas en materia de educación, salud y vivienda mediante un Plan de inclusión sociolaboral que se diseñará de forma anticipada por los servicios sociales y el Servicio Andaluz de Empleo. Las solicitudes se pueden presentar de forma presencial en los servicios sociales comunitarios de la localidad en la que se encuentre empadronado o por internet a través de la sede electrónica de la Junta de Andalucía.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Un motorista y un peatón fallecen en un accidente en la avenida de Velázquez
  2. La Cueva de las Estegamitas de Málaga será declarada Monumento Natural
  3. Este es el pueblo de Málaga que recomienda visitar Sebastián Yatra: celebra conciertos, talleres y mercadillos este fin de semana
  4. Málaga tiene su propia 'Puerta del cielo': una escalera 'eterna' con 250 escalones en plena sierra para llegar a un impresionante mirador
  5. Este es el bar de Málaga que sirve 'el mejor pitufo' de toda la ciudad: enorme y a 2,30 euros
  6. Así es el monumento natural más antiguo de Málaga: tiene mil años y fue venerado por los Reyes Católicos
  7. Este es el restaurante más 'mágico' de Málaga, con su propio jardín secreto y la mejor comida casera
  8. Esta es la clasificación de los barrios de Málaga por nivel de renta, con casi 37.500 euros de diferencia entre el más rico y el más humilde

Transportes inyecta 42,6 millones para renovar 20 túneles en la autopista de la Costa del Sol

Transportes inyecta 42,6 millones para renovar 20 túneles en la autopista de la Costa del Sol

Un apagón deja a oscuras Mercamálaga y paraliza toda la actividad

Un apagón deja a oscuras Mercamálaga y paraliza toda la actividad

Esta es la ayuda de 1.500 euros que ya pueden pedir los malagueños nacidos entre 1961 y 2007: todos los requisitos y pasos a seguir

Esta es la ayuda de 1.500 euros que ya pueden pedir los malagueños nacidos entre 1961 y 2007: todos los requisitos y pasos a seguir

Un apagón deja a oscuras Mercamálaga y paraliza toda la actividad

Un apagón deja a oscuras Mercamálaga y paraliza toda la actividad

Los hoteles de Málaga capital celebran el resultado del Puente de la Hispanidad, que ha llegado al 92% de ocupación

Los hoteles de Málaga capital celebran el resultado del Puente de la Hispanidad, que ha llegado al 92% de ocupación

Detenido y encarcelado por cinco asaltos en la capital a personas vulnerables mediante tirón

Detenido y encarcelado por cinco asaltos en la capital a personas vulnerables mediante tirón

El Gobierno concede 1,8 millones a Málaga para reparar daños causados por la dana en octubre de 2024

El Gobierno concede 1,8 millones a Málaga para reparar daños causados por la dana en octubre de 2024

Dulce Canela abrirá su cuarto local en Málaga y dará 200 rollos gratis

Dulce Canela abrirá su cuarto local en Málaga y dará 200 rollos gratis
Tracking Pixel Contents