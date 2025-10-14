Los malagueños nacidos entre 1961 y 2007, es decir, con entre 18 y 64 años, que se encuentren en riesgo de pobreza o exclusión ya pueden acceder a la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía, un subsidio que busca erradicar la marginación y desigualdad mediante una aportación económica y un plan de inclusión sociolaboral para mejorar su situación.

Para acceder a esta ayuda que variará entre los 658 y los 1.500 euros, según la situación económica de los solicitantes y sus posibles cargas familiares, los interesados deberán estar empadronados en Andalucía como mínimo un año antes de solicitar esta prestación, encontrarse en una situación de pobreza, exclusión social o riesgo de estarlo y cumplir una serie de requisitos.

Entre estas condiciones se encuentra que tengan una edad comprendida entre 25 y 64 años, aunque también pueden beneficiarse los que tengan entre 18 y 24 años si tienen menores o personas con discapacidad a su cargo, son huérfanos, han sido víctima de violencia de género o tienen un grado de discapacidad igual o superior al 33%.

Edad mínima a la que se puede pedir esta ayuda económica

Esta edad mínima se puede extender a los 16 y 17 años, siempre que estén emancipados y tengan menores o personas con discapacidad a su cargo. Lo mismo ocurre con los mayores de 65, que podrán recibir esta ayuda si acreditan tener menores a su cargo y no exista otra persona integrante en la unidad familiar que reúna los requisitos.

Esta es la ayuda de 1.500 euros que ya pueden pedir los malagueños nacidos entre 1961 y 2007: todos los requisitos y pasos a seguir / JULIO CARBÓ (ARCHIVO)

Además, los interesados deberán acreditar que no tienen acceso al Ingreso Mínimo Vital, estar inscritos como demandante de empleo, tener unos ingresos mensuales inferiores a lo que les corresponda recibir de la Renta Mínima de Inserción Social, así como suscribir su compromiso con la participación y cumplimiento del Plan de inclusión sociolaboral que se implementará para su mejora.

Aportación de esta ayuda para los malagueños de entre 18 y 64 años

Los ciudadanos que finalmente accedan a este subsidio recibirán una aportación económica mensual que variará entre los 658,82 euros mensuales a los 1.449,40 euros, según los miembros que compongan su unidad familiar y sus ingresos, por lo que la cuantía mínima se destina a las unidades familiares unipersonales y la máxima para los hogares compuestos por cinco o más miembros.

A esto se sumarán otras medidas en materia de educación, salud y vivienda mediante un Plan de inclusión sociolaboral que se diseñará de forma anticipada por los servicios sociales y el Servicio Andaluz de Empleo. Las solicitudes se pueden presentar de forma presencial en los servicios sociales comunitarios de la localidad en la que se encuentre empadronado o por internet a través de la sede electrónica de la Junta de Andalucía.