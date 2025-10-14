AYUDAS
Esta es la ayuda de 1.500 euros que ya pueden pedir los malagueños nacidos entre 1961 y 2007: todos los requisitos y pasos a seguir
Este subsidio estará acompañado de una serie de actuaciones para conseguir la integración social y laboral de sus beneficiarios
Los malagueños nacidos entre 1961 y 2007, es decir, con entre 18 y 64 años, que se encuentren en riesgo de pobreza o exclusión ya pueden acceder a la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía, un subsidio que busca erradicar la marginación y desigualdad mediante una aportación económica y un plan de inclusión sociolaboral para mejorar su situación.
Para acceder a esta ayuda que variará entre los 658 y los 1.500 euros, según la situación económica de los solicitantes y sus posibles cargas familiares, los interesados deberán estar empadronados en Andalucía como mínimo un año antes de solicitar esta prestación, encontrarse en una situación de pobreza, exclusión social o riesgo de estarlo y cumplir una serie de requisitos.
Entre estas condiciones se encuentra que tengan una edad comprendida entre 25 y 64 años, aunque también pueden beneficiarse los que tengan entre 18 y 24 años si tienen menores o personas con discapacidad a su cargo, son huérfanos, han sido víctima de violencia de género o tienen un grado de discapacidad igual o superior al 33%.
Edad mínima a la que se puede pedir esta ayuda económica
Esta edad mínima se puede extender a los 16 y 17 años, siempre que estén emancipados y tengan menores o personas con discapacidad a su cargo. Lo mismo ocurre con los mayores de 65, que podrán recibir esta ayuda si acreditan tener menores a su cargo y no exista otra persona integrante en la unidad familiar que reúna los requisitos.
Además, los interesados deberán acreditar que no tienen acceso al Ingreso Mínimo Vital, estar inscritos como demandante de empleo, tener unos ingresos mensuales inferiores a lo que les corresponda recibir de la Renta Mínima de Inserción Social, así como suscribir su compromiso con la participación y cumplimiento del Plan de inclusión sociolaboral que se implementará para su mejora.
Aportación de esta ayuda para los malagueños de entre 18 y 64 años
Los ciudadanos que finalmente accedan a este subsidio recibirán una aportación económica mensual que variará entre los 658,82 euros mensuales a los 1.449,40 euros, según los miembros que compongan su unidad familiar y sus ingresos, por lo que la cuantía mínima se destina a las unidades familiares unipersonales y la máxima para los hogares compuestos por cinco o más miembros.
A esto se sumarán otras medidas en materia de educación, salud y vivienda mediante un Plan de inclusión sociolaboral que se diseñará de forma anticipada por los servicios sociales y el Servicio Andaluz de Empleo. Las solicitudes se pueden presentar de forma presencial en los servicios sociales comunitarios de la localidad en la que se encuentre empadronado o por internet a través de la sede electrónica de la Junta de Andalucía.
