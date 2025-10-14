CCOO eleva al Defensor del Pueblo Andaluz la falta de enfermeras y TCAE en la UCI del Hospital Clínico de Málaga

Comisiones Obreras (CCOO) ha decidido elevar al Defensor del Pueblo Andaluz la situación de “sobrecarga laboral” que sufren las Técnicas en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) y el personal de Enfermería de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Universitario Virgen de la Victoria (El Clínico) de Málaga debido a la falta de profesionales.

Según denuncia el sindicato, la UCI del centro no cumple con las ratios recomendados por el Ministerio de Sanidad para unidades de nivel II, y así lo ha recogido la delegada de Prevención de Riesgos Laborales de CCOO del Hospital Clínico, María Auxiliadora Moragues, en el escrito que ha remitido al Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu.

Por su parte, el Hospital Clínico ha explicado que desde la dirección del centro gestionan la cobertura de las necesidades “en cada momento” para la Unidad de Cuidados Intensivos, teniendo en cuenta su ocupación. Asimismo, ha asegurado que los cuidados de los pacientes ingresados en la UCI están “siempre garantizados”.

Incumple las ratios

Desde CCOO recuerdan que el estándar ministerial establece una ratio de un TCAE por cada cuatro pacientes y un enfermero por cada dos pacientes, lo que implicaría que el Hospital Clínico debería contar 53 TCAE y más de 100 enfermeras para el número actual de camas.

Sin embargo, como recogen en el informe remitido al Defensor del Pueblo Andaluz, la UCI del hospital cuenta con 36 camas distribuidas en cuatro módulos, pero dispone únicamente de 36 TCAE y 86 enfermeras. Esto significa que, según las ratios del Ministerio, faltan 17 Técnicas en Cuidados Auxiliares de Enfermería y 14 enfermeras.

Por debajo del mínimo

“A pesar de las reiteradas reuniones con la Dirección de Enfermería y la presentación de informes y denuncias, incluida una inspección de trabajo realizada en julio de 2025, no se han adoptado medidas correctoras”, critican desde CCOO.

En este sentido, advierten que, actualmente, el hospital malagueño presenta una ratio TCAE/paciente de 1/6, es decir, “muy inferior” al de otros hospitales andaluces como el Hospital Regional, el Hospital Virgen de Valme de Sevilla, el Hospital Puerta del Mar de Cádiz o el Hospital de San Cecilio de Granada, que mantienen la ratio de un TCAE por cada cuatro pacientes, como establece el Ministerio de Sanidad.

Consecuencias

“El exceso de carga laboral, unido a la ambigüedad de funciones y a las condiciones organizativas, está provocando estrés, agotamiento y aumento de bajas laborales entre las TCAE y el personal de enfermería”, afirman desde CCOO, que en el escrito remitido al Defensor del Pueblo también han subrayado “el riesgo psicosocial” y el impacto que la falta de personal tiene sobre la seguridad del paciente, la calidad asistencial y la salud mental y física de los profesionales

Por todo ello, la delegada de Prevención de Riesgos Laborales solicita la intervención del Defensor del Pueblo Andaluz para que “se evalúe la situación” y se inste al Servicio Andaluz de Salud (SAS) a adoptar medidas que “garanticen los derechos laborales de los trabajadores y la seguridad de los pacientes”, ajustando las plantillas a los estándares establecidos por el Ministerio.