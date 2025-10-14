Continúa la puesta a punto del espaldón del Dique de Levante

El Puerto de Málaga sigue adelante con la puesta a punto del espaldón del Dique de Levante, con un plan de rehabiltación por fases que encara ya la tercera etapa.

Hay que recordar que este gran espaldón de hormigón armado, construido entre 1998 y 2001, arrastra una serie de patologías en un "grado de avance muy elevado" que amenazan la conservación de la infraestructura.

Por tanto, en los últimos cinco años se está desarrollando una gran reforma que incrementará su vida útil hasta los 50 años. Se trata de un trabajo muy llamativo que puede atisbarse a simple vista, ya que los trabajos de refuerzo están ocultando las características "costillas" del espaldón.

Obras de refuerzo en el Dique de Levante. / Álex Zea

En esta tercera fase se actuará en los cajones del 9 al 13 -está compuesto por 30 cajones con una longitud de 1.235 metros- durante durante un período de seis meses. El presupuesto de licitación es de 3.203.708,7 euros. Las empresas tienen hasta el 13 de noviembre para presentar sus ofertas.

Intervención

Entre las intervenciones, se incluye el picado del recubrimiento del muro vertical y todas las caras de los contrafuertes así como la retirada de la armadura existente accesible. También la demolición de la losa superior, el relleno con hormigón en masa de las áreas de recubrimiento eliminadas, así como del espacio existente entre contrafuertes y bajo los mismos, incluida la zona de instalaciones actual y áreas de acera demolidas previamente.