Urbanismo
Continúa la puesta a punto del espaldón del Dique de Levante
El Puerto de Málaga saca a concurso la tercera fase de la rehabilitación, que incrementará la vida útil de la infraestructura hasta los 50 años
El Puerto de Málaga sigue adelante con la puesta a punto del espaldón del Dique de Levante, con un plan de rehabiltación por fases que encara ya la tercera etapa.
Hay que recordar que este gran espaldón de hormigón armado, construido entre 1998 y 2001, arrastra una serie de patologías en un "grado de avance muy elevado" que amenazan la conservación de la infraestructura.
Por tanto, en los últimos cinco años se está desarrollando una gran reforma que incrementará su vida útil hasta los 50 años. Se trata de un trabajo muy llamativo que puede atisbarse a simple vista, ya que los trabajos de refuerzo están ocultando las características "costillas" del espaldón.
En esta tercera fase se actuará en los cajones del 9 al 13 -está compuesto por 30 cajones con una longitud de 1.235 metros- durante durante un período de seis meses. El presupuesto de licitación es de 3.203.708,7 euros. Las empresas tienen hasta el 13 de noviembre para presentar sus ofertas.
Intervención
Entre las intervenciones, se incluye el picado del recubrimiento del muro vertical y todas las caras de los contrafuertes así como la retirada de la armadura existente accesible. También la demolición de la losa superior, el relleno con hormigón en masa de las áreas de recubrimiento eliminadas, así como del espacio existente entre contrafuertes y bajo los mismos, incluida la zona de instalaciones actual y áreas de acera demolidas previamente.
- Un motorista y un peatón fallecen en un accidente en la avenida de Velázquez
- La Cueva de las Estegamitas de Málaga será declarada Monumento Natural
- Este es el pueblo de Málaga que recomienda visitar Sebastián Yatra: celebra conciertos, talleres y mercadillos este fin de semana
- Málaga tiene su propia 'Puerta del cielo': una escalera 'eterna' con 250 escalones en plena sierra para llegar a un impresionante mirador
- Este es el bar de Málaga que sirve 'el mejor pitufo' de toda la ciudad: enorme y a 2,30 euros
- Así es el monumento natural más antiguo de Málaga: tiene mil años y fue venerado por los Reyes Católicos
- Este es el restaurante más 'mágico' de Málaga, con su propio jardín secreto y la mejor comida casera
- Esta es la clasificación de los barrios de Málaga por nivel de renta, con casi 37.500 euros de diferencia entre el más rico y el más humilde