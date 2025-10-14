Dulce Canela abrirá su cuarto local en Málaga y dará 200 rollos gratis

Dulce Canela, el obrador de Málaga especializado en rollos de canela, continúa con su expansión comercial en la capital.

Si su última apertura fue el pasado marzo en Teatinos, ahora la franquicia ''del buen rollo'' de canela prvé abrir su cuarto local en la capital a finales de octubre. Y lo hará el barrio malagueño de Huelin, concretamente Calle Tomás Echeverría, 9. Y como es habitual en todas sus aperturas, regalarán un total de 200 rollos de canela gratis, a las primeras 200 personas en llegar.

Dulce Canela nació en 2020 como un proyecto de Manuel Pereira y Gabriela Romero.

Hacen 3.000 rollos al mes y cuentan con 18 sabores que van variando y ampliando. Entre los más populares están el glaseado clásico; pistacho; mango, manzana, pistacho, chocolate, tiramisú, tarta de queso, entre otros. Todas las elaboraciones son caseras.

Una propuesta que va más allá de los rollos de canela. También ofrecen tartas de hasta tres kilos de cinnamon rolls, con los toppings a elegir. Además de cafés, batidos y opciones saladas. Los planes de expansión no paran aquí. Las próximas aperturas de Dulce Canela serán en Madrid y Granada.

Dulce Canela cuenta con un local en el Centro de Málaga, otro en c/ Amengual de la Mota (Centro Comercial Málaga Plaza) y en Teatinos.

Origen

Los rollos de canela (kanelbullar) se originaron en Suecia a comienzos del siglo XX, cuando ingredientes como mantequilla, azúcar y canela se volvieron más accesibles. Forman parte de la tradición sueca del fika (pausa para el café con algo dulce). Con el tiempo, inmigrantes los llevaron a Estados Unidos, donde se popularizaron con versiones más grandes y dulces, muchas veces con glaseado.

También existen variantes en otros países del norte de Europa como Finlandia, Dinamarca y Alemania. En Suecia se celebra el Día del Rollo de Canela cada 4 de octubre.