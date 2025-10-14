El Gobierno concede 1,8 millones a Málaga para reparar daños causados por la dana en octubre de 2024

El Gobierno de España ha concedido 1,88 millones de euros en subvenciones a la provincia de Málaga para ayudar a las entidades locales a financiar la reparación de los daños causados por una dana, acaecida a finales de octubre de 2024.

En la provincia malagueña, estas inundaciones se cebaron, principalmente, con el Valle del Guadalhorce. Y las localidades más efectadas por el desbordamiento del río Guadalhorce fueron Álora, Pîzarra y Cártama. Además, llegó a fallecer un hombre británico de 71 años, tras ser rescatado en su casa de las afueras de Alhaurín de la Torre.

Estas subvenciones fueron convocadas para financiar en un 50% los proyectos directamente relacionados con los daños de aquel temporal que ejecuten los ayuntamientos, los consejos insulares, las diputaciones provinciales, las comarcas y las mancomunidades.

En el caso de la provincia de Málaga, las subvenciones ascienden a un importe de 1.887.326,52 euros, que equivale al 50% del importe total subvencionable (3.774.653,16 euros).

Andalucía recibe 14,6 millones

En el conjunto de Andalucía, las subvenciones del Gobierno para los daños de aquella dana suman 14,62 millones de euros. Casi la mitad de esta cantidad ha sido concedida a la provincia de Almería, que recibirá 6,6 millones, mientras que para Cádiz serán otros 2,2 millones. A continuación, aparecerían tanto Málaga como Granada con 1,8 millones cada una. A su vez, ninguna de las provincias restantes supera el millón de euros.

En la comunidad autónoma andaluza estas ayudas se han articulado "a través de las ocho diputaciones provinciales, llegando así a la totalidad del territorio afectado" en Andalucía, según expusieron fuentes del Ejecutivo central.

Tramitación más rápida

En el comunicado en el que anunció este reparto de subvenciones, el Gobierno de España también explicó que el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha reducido los tiempos de tramitación de este tipo de ayudas "a menos de la mitad", ya que "antes se tardaba dos años en disponer de una resolución por catástrofes y ahora se tarda menos de un año".

En el conjunto del país, el Ejecutivo nacional destinará algo más de 60,5 millones de euros a la reparación de los daños provocados por la dana en 1.018 infraestructuras de entidades locales de la península y Baleares, entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre del año pasado.

La cifra total de las ayudas concedidas en toda España asciende a 60.522.272,62 euros. Y, concretamente, repercutirá en la ejecución de obras de restitución de infraestructuras, equipamientos o instalaciones y servicios municipales y de las mancomunidades en Comunidad Valenciana, dónde el temporal ocasionó más de 200 muertes, Castilla-La Mancha, Andalucía, Islas Baleares, Cataluña y Aragón.