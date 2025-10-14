Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sucesos

Hallan un cadáver con signos de violencia dentro de un saco en el embalse de Casasola

El mal estado del cuerpo ha obligado a trasladarlo al Instituto de Medicina Legal en el mismo envoltorio en el que ha sido localizado en una zona de difícil acceso del pantano de Almogía

Casasola, donde ha sido encontrado un saco con un cadáver en su interior.

Casasola, donde ha sido encontrado un saco con un cadáver en su interior. / GREGORIO TORRES

Jose Torres

Málaga

El cadáver de una persona ha sido hallado este martes dentro de un saco en el pantano de Casasola, ubicado en el municipio de Almogía. El hallazgo se ha producido en una zona de difícil acceso del embalse sobre las 11.30 horas, hora en la que Emergencias 112 ha recibido una llamada de la Policía Local de Almogía para informar del suceso.

Además de la Guardia Civil, cuyos agentes de la Policía Judicial se han hecho cargo de la investigación, hasta el lugar de los hechos se han trasladado equipos de emergencias para colaborar en la recuperación del cuerpo. Fuentes del instituto armado han explicado que el cadáver estaba dentro de una especie de "bolsa, envoltorio o tejido" y que la disposición del mismo apunta a una muerte de naturaleza violenta.

Las fuentes han añadido que las malas condiciones en las que se encuentra el cuerpo, en un muy avanzado estado de descomposición que sugiere que llevaba bastante tiempo en el agua, ha obligado a trasladarlo al Instituto de Medicina Legal (IML) dentro del mismo envoltorio en el que ha sido hallado y así evitar la pérdida de evidencias, por lo que serán los forenses los primeros en examinar con detalle el cuerpo y trabajar en la identificación de la víctima y las causas de la muerte. La investigación está bajo secreto de sumario.

