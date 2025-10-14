La heladería Arkyn abre en Málaga con helados inspirados en Batman, Superman y el resto de personajes de DC-Warner

La heladería argentina Arkyn Helados, nacida en el año 2017 en el barrio de Palermo en Buenos Aires, acaba de abrir su primer establecimiento en Málaga con un surtido de más de 30 sabores que incluye, como reclamo principal, una serie de helados inspirados en los icónicos personajes de la editorial DC Comics y Warner Bros, entre ellos Batman y Superman. El local está situado en la barriada de Las Delicias en el distrito de la Carretera de Cádiz, concretamente en la calle Luis Carreras, y dispone de 120 metros cuadrados repartidos entre la zona de venta al público y la parte del obrador, en el que se confeccionan los helados.

El establecimiento de Arkyn en Málaga, cuya inauguración se realizó en la tarde de este pasado viernes 10 de octubre, ofrece una amplia gama de sabores en polos (icepop) y helados, entre ellos los más habituales para el público, aunque sin duda, la oferta más llamativa, la constituyen los alusivos a algunos de los superhéroes (y supervillanos) más conocidos de DC y de las películas de Warner.

Así, en el mostrador de la heladería, que ha comenzado su actividad con 12 trabajadores, pueden encontrarse helados como el Choco-batman o el Super-vainilla (con los respectivos emblemas del murciélago de Batman y la S de Superman), además de modalidades como el helado de Choco-pistacho (basado en Harley Queen), el de Pistacho (el Joker), el de Dulce de Leche Granizado (Batgirl), el de Mango (Superman y Supergirl), el de Fresa (Flash) o el de Stracciatella (Wonder Woman).

La elaboración de estos productos es posible gracias al acuerdo de licencia que esta heladería alcanzó en su día con DC y Warner, según explica a este periódico el responsable de Arkyn Helados, Álex Tavano, fundador y responsable de la empresa junto a su hermano Cristián.

"Somos los únicos que realizamos estos polos y helados con estos superhéroes. Tenemos el know-how, las licencias y la propiedad intelectual del producto", asegura.

En local recién abierto (y que está ubicado justo al lado del de la famosa heladería malagueña Inma) también se quieren realizar actos programados con cosplayers y con toda la temática referente al comic, como por ejemplo lanzamientos de novedades del mundo Warner Bros-DC Comics.

"Decidimos desde el principio no ser una heladeria convencional, y para eso teníamos que generar un producto disruptivo, asi surgió la idea del formato de Ice Pop de super héroes. Este nicho de mercado no existía mundialmente; literalmente, lo inventamos. Por lo cual nos llevo mas de dos años su aprobación con todo lo que eso conlleva, para que una empresa como Warner Bros autorice y catalogue mundialmente un producto que no existía hasta el momento", comenta. La licencia se obtuvo en 2019 en Argentina para Latinoamerica y se expandió para su uso a Europa en 2024.

Un figurante de Batman en el mostrador de helados de Arkyn, que ha abierto en la calle Lusi Carreras, en la barriada de Las Delicias en Málaga. / L. O.

Arkyn también cuenta con elaboraciones menos convencionales como un helado de cerveza, otro de chocolate picante con Oporto y uno inspirado en el postre argentino conocido como sambayón.

Planes de expansión en Málaga

Tavano afirma que el local abierto en Málaga es su segundo establecimiento después de su sede originaria de Buenos Aires y comenta las razones de haber elegido la capital malagueña para iniciar una futura expansión por España y Europa. Aparte del flujo de 14 millones de turistas que pasan cada año por la provincia, el responsable de Arkyn cita otros factores.

"Es una ciudad que tiene una idiosincrasia muy parecida a la de Argentina y en la que nos sentimos muy cómodos. Además, nos gusta su concepto de barrio y de tranquilidad, y tiene 320 días al año de sol, con temperaturas óptimas para la comercialización de helados. Es un lugar óptimo para vivir. Queríamos estar aquí", comenta.

Los planes de Arkyn Helados pasan por abrir una decena de locales por Málaga y la Costa del Sol en el periodo 2026-2030, como paso inicial a una futura expansión en España y en Europa. De hecho, ya tienen alquilado un local de 300 metros cuadrados justo enfrente del que acaban de abrir en la calle Luis Carreras.

"Lo abriremos el próximo mes de marzo. Es un espacio más grande y estará también destinado a promocionar productos y lanzamientos de DC y Warner, como puedan ser próximas películas", señala.