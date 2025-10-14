Investigan la presencia de especies invasoras en el puerto de Málaga

Un equipo científico del Instituto Español de Oceanografía (IEO, CSIC) ha llevado a cabo diferentes campañas oceanográficas para determinar la presencia de especies alóctonas e invasoras en los puertos de Málaga y Palma y en tres áreas marinas protegidas de Baleares.

Las campañas, que además de los dos puertos han estudiado la presencia de especies invasoras en el Parque Nacional Marítimo-Terrestre del Archipiélago de Cabrera, y las Reservas Marinas de Badia de Palma y des Vedrà-Vedranell, se han llevado a cabo a bordo del B/O Francisco de Paula Navarro y del catamarán oceanográfico SOCIB, ha informado el IEO en un comunicado.

La investigación se ha realizado con el objetivo de determinar la presencia de especies alóctonas e invasoras que son una de las principales causas de la pérdida de biodiversidad y de cambios en el funcionamiento de los ecosistemas, así como en el aprovisionamiento de recursos y de servicios ecosistémicos.

La mayor vía de introducción de estas especies en nuevos entornos es a través del tráfico marítimo y los puertos comerciales se han identificado como los mayores receptores de estas especies.

Durante este año se han llevado a cabo un total de tres campañas.

En los muestreos realizados en puertos se adquieren datos y muestras de parámetros físicos y biológicos para identificar las especies presentes en las instalaciones portuarias, áreas de alto riesgo de introducción.

Los científicos han evaluado cinco zonas en cada localidad, en dos períodos entre mayo-junio y en septiembre con el fin de coincidir con la época más favorable para la detección de especies alóctonas e invasoras.

Muestreos

El muestreo consta de recogida de muestras de agua, plancton, sedimento, organismos bentónicos adheridos a sustratos artificiales y se realizan censos visuales en escolleras además de instalar placas de asentamiento para analizar la colonización de organismos en un período determinado de 3 meses para la detección precoz de organismos no nativos.

También han tomado muestras en áreas protegidas o sensibles mediante una aproximación multidisciplinar usando muestreos no invasivos en fondos de posidonia, roca y arena, donde también se han instalado placas de asentamiento y dispositivos de recolección larvaria para poder obtener información de los organismos en fases tempranas que se pueden fijar en estructuras artificiales.

Los muestreos son multidisciplinares y abordan desde estudios morfológicos, parámetros físicos y DNA ambiental o eDNA.

Estas campañas son la continuación de un programa de seguimiento estandarizado a nivel internacional, continuando las directrices de la Organización Marítima Internacional, que vincula la investigación con la gestión de los puertos con el objetivo de evitar los riesgos no deseados derivados de la transferencia de especies invasoras.

Se lleva a cabo mediante control y gestión de las aguas de lastre y la adopción de medidas legislativas, como las adoptadas por la Unión Europea en la Directiva Marco sobre la Estrategia Marina y el reglamento europeo sobre la prevención y gestión de la introducción y propagación de especies exóticas invasoras.

La investigadora del Centro Oceanográfico de Baleares del IEO-CSIC y responsable de este proyecto, Maite Vázquez-Luis, ha explicado que el programa de seguimiento y vigilancia de las especies alóctonas e invasoras en puertos "brinda la oportunidad de detectar especies de reciente introducción, rastrear su expansión o propagación, predecir impactos potenciales y contribuir a evaluar las estrategias de prevención y respuesta”.