Este es el pueblo 'mágico' de Málaga con una de las tirolinas más largas de España y un monumento a los fiesteros

Entre los 103 municipios que la componen, Málaga cuenta con un sinfín de tesoros naturales, históricos, patrimoniales y culturales que llenan de riqueza el territorio y a todos sus habitantes y visitantes. Unos enclaves de ensueño perfectos para visitar y explorar la belleza más plena de la provincia que alberga municipios como Comares, conocido como el 'Balcón de la Axarquía' por sus vistas y ubicación que, además de hermosura, paisaje y monumentos, ofrece a sus visitantes una de las tirolinas más largas de España y un monumento a los fiesteros.

De ese modo, esta localidad situada entre la Axarquía y los Montes de Málaga que ha sido declarada como uno de los Pueblos Mágicos de España, ofrece a sus habitantes las mejores panorámicas del corredor de Periana, los montes de la Axarquía, el valle de Vélez y la Sierra de Tejeda gracias a su localización, sobre una elevada cima a más de 700 metros de altura.

Los orígenes de Comares son difusos, aunque se cree que se remontan al siglo XII antes de Cristo, cuando los griegos llegaron a la costa de Málaga, pero lo que sí se conoce a la perfección es la importancia que tuvo en el municipio la época musulmana, cuya huella aún se puede encontrar en la propia fisionomía del pueblo, con calles sinuosas, laberínticas callejuelas, caminos empedrados y estrechas casas blancas decoradas con flores de colores.

El aljibe de Comares, Monumento Histórico-Artístico de Málaga

Una riqueza histórica que se puede ver también en sus principales enclaves patrimoniales, como los restos de la antigua fortaleza, que aún conserva dos de sus torreones y parte de la muralla, su aljibe, declarado Monumento Histórico-Artístico, el cerro de Maxmúllar o la iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación, de estilo mudéjar. A estos lugares se suma la Puerta de Málaga, bastión defensivo que suponía la puerta principal de entrada a la villa.

Monumento al fiestero en Comares / .

Además, este municipio de 1.340 habitantes cuenta con la particularidad de tener su propio monumento al fiestero, una escultura a tamaño real con una persona tocando la pandereta y en una postura de cante verdial, característico de la zona, que busca servir de homenaje a la figura del fiestero, que años atrás era la persona encargada de mantener la alegría y el ánimo en las celebraciones con su música, cantes, historias o chistes.

La tirolina de Comares, una de las más largas de toda España

De igual modo, entre los hitos de este municipio se encuentra el poseer una de las tirolinas más largas de toda España y la más larga del país de las que atraviesan un entorno urbano, con un recorrido de 436 metros de longitud a unos 100 metros sobre el suelo. De este enclave parten cuatro vías ferratas, así como diversas rutas de senderismo, que convierten este territorio en uno perfecto para el turismo activo.

La tirolina de Comares, una de las más largas de toda España / .

Y para los amantes del buen comer, esta localidad dispone de una rica gastronomía con el gazpachuelo y la sopa de puchero como sus principales reclamos, así como la porra, el chivo al ajillo o los embutidos caseros propios de la Axarquía. Un sinfín de posibilidades que se abren para todos aquellos visitantes que se adentren en Comares para desentrañar la inmensidad de riquezas que atesora.