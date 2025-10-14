Sólo un 13% de los malagueños tiene ahorros en un plan de pensiones

El volumen de ahorro de los malagueños en los planes de pensiones individuales experimentó un incremento en 2024 impulsado de nuevo por la revalorización de los mercados financieros, algo que permite compensar las prestaciones negativas que, para este segmento, supuso en su momento la nueva reducción en el límite máximo legal de aportación (fijado en 1.500 euros al año). Así, el volumen de ahorro canalizado por las familias malagueñas a través de estos instrumentos aumentó su cuantía un 8,1% hasta situarse en 2.127 millones de euros.

El aumento está en línea con el registrado en la media nacional, que fue del 8,6% y que dejó el total del patrimonio destinado a estos planes en 92.242 millones de euros, según los datos recientemente publicados por el Observatorio Inverco.

«A lo largo de los últimos cinco años, el patrimonio en planes de pensiones individuales ha pasado de 82.014 millones a 92.242, con un incremento acumulado del 12,5%, lo que refleja la resiliencia de estos productos en periodos de mercado con incertidumbre y su capacidad de recuperación en contextos de elevada volatilidad», comenta el director de Estudios del Observatorio Inverco, José Luis Manrique.

Cifra de cuentas a la baja

En todo caso, la apuesta por los planes de pensiones sigue mostrando un leve retroceso en cuanto a personas que disponen del mismo. El número de cuentas de partícipes de un plan de pensiones individual en la provincia de Málaga ascendió a algo más de 225.209, una cifra ligeramente inferior a la del año anterior (226.650) y que continúa con la tendencia a la baja de los últimos ejercicios.

Así, sólo el 12,7% de la población malagueña cuenta con este tipo de instrumento de ahorro. La media española se sitúa en el 15%, con 7,33 millones de cuentas en todo el país (una cifra casi invariable respecto al año anterior).

El patrimonio medio por cuenta alcanza en España los 11.573 euros mientras que en Málaga se queda en un importe promedio de 8.679 euros. El incremento es del orden del 9%, impulsado por la revalorización de las carteras, en un contexto positivo en los mercados financieros.

Según el análisis de Inverco, el año 2024 se caracterizó por un buen comportamiento de los mercados financieros, tanto los bursátiles como los de renta fija, si bien la incertidumbre en torno a la evolución del crecimiento económico y los conflictos geopolíticos provocaron «una moderada volatilidad en los mercados de manera puntual».

Así, los partícipes en planes de pensiones individuales con mayor peso de acciones en sus carteras vieron incrementar su proporción respecto del total, debido a la importante revalorización de sus carteras por el efecto mercado.

Menos peso que en Europa

«Los datos de 2024 confirman la solidez de los Planes de Pensiones Individuales como herramienta de ahorro para la jubilación. El impulso de los mercados ha permitido alcanzar un nuevo máximo histórico, tanto en patrimonio como en ahorro medio por partícipe, y la perspectiva de los últimos cinco años muestra un crecimiento, en un entorno donde el atractivo fiscal se ha visto muy afectado por la reducción en los límites de las aportaciones. Todo ello refuerza la importancia de seguir promoviendo medidas que fomenten el ahorro privado, en línea con las recomendaciones de la OCDE, para garantizar un futuro financiero más sólido para los ciudadanos», opina Manrique.

El Observatorio Inverco recuerda que, mientras en España el ahorro en planes de pensiones individuales y planes de pensiones de empleo equivale al 8,4% del PIB nacional, la media ponderada en la OCDE se sitúa en el 58,1%, «lo que pone de manifiesto el amplio margen de crecimiento y la importancia de reforzar los incentivos al ahorro privado».

A cierre del ejercicio de 2024, más de ocho de cada diez euros ahorrados en planes de pensiones (83,5%) estaban invertidos en productos mixtos o de renta variable, frente al 82,9% de 2023. El peso de la Renta Variable pura creció en los últimos cinco años del 14,1% al 20,5%.