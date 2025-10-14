Seis municipios de Málaga están entre los 50 que más viviendas venden de España

La provincia de Málaga se confirma en este 2025 como la tercera plaza inmobiliaria que más dinero mueve del país en compra y venta de viviendas. El valor de las transacciones realizadas en los últimos doce meses (junio de 2024-junio 2025) alcanzó en Málaga los 12.256 millones de euros en el segmento de vivienda libre, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Vivienda. Este volumen sólo es superado por Madrid (30.769 millones) y Barcelona (19.486), los dos centros neurálgicos de actividad del país. Por detrás de Málaga aparecen Alicante (10.355) y ya, a más distancia, Baleares (6.957) y Valencia (6.270).

A tal posición destacada de Málaga contribuye, por un lado, el hecho de que la provincia, con 37.050 casas vendidas en ese mismo periodo, sea la quinta provincia que más operaciones registra tras Madrid (86.723), Barcelona (74.020), Alicante (56.316) y Valencia (40.171). A eso se añade que los mayores precios de mercado en Málaga provocan que, pese a registrar menos ventas que estas dos provincias valencianas, el valor conjunto de las transacciones sea superior al de ellas, pudiendo subir así al tercer escalón.

¿Cuál es la media a la que se están vendiendo entonces las viviendas en Málaga? Según el Ministerio, el promedio se mueve, a junio de 2025, en 335.500 euros, una cantidad sólo rebasada por Baleares (448.300) y Madrid (372.500), con Barcelona en este caso cuarta (275.600).

¿Y si analizamos por segmentos concretos? Los datos oficiales reflejan que una vivienda nueva en Málaga se está vendiendo de media en 428.000 euros (lógicamente, en las estadísticas puede haber incluido hay gama de lujo que tira hacia arriba de la media), mientras que la de segunda mano tiene un valor promedio de 323.000 euros.

Municipios que más venden

Los datos del Ministerio reflejan que las ventas de viviendas aumentaron en Málaga interanualmente un 5,7% en el periodo analizado, al calor de la bajada de tipos de interés y la mayor facilidad de acceso a la financiación hipotecaria, lo que propició que también los precios siguieran con su escalada.

El tirón inmobiliario del litoral malagueño se ratifica también a nivel local: Málaga capital, con 6.555 compraventas en el periodo analizado, es el noveno municipio español con más operaciones de España. Y otras cinco localidades de la Costa del Sol figuran entre los 50 que más venden de España: Marbella (la 14, con 4.498 operaciones), Mijas (la 25, con 3.602), Estepona (la 26, con 3.496), Benalmádena (la 41, con 2.320) y Fuengirola (la 42, con 2.237).

La lista de municipios malagueños que más venden se completa con Torremolinos (1.764), Vélez-Málaga (1.573) y Manilva (1.380), por citar las que se mueven por encima del millar de unidades.

Marbella y Mijas se colocan además entre las cinco primeras de la costa española (excluyendo capitales de provincia) con más compraventas, junto a las alicantinas Torrevieja (7.059) y Orihuela (5.297), la barcelonesa Terrassa y la asturiana Gijón (3.899).

«El intenso crecimiento del precio de la vivienda y la limitación de financiación hipotecaria ante determinados parámetros de riesgo pueden ser los factores que a medio plazo puedan condicionar el crecimiento del mercado. En todo caso, a corto plazo, todo parece indicar que los destacados niveles de actividad en compraventas de vivienda se van a mantener en todas sus modalidades», afirma el Colegio de Registradores.

Precios disparados

De hecho, los precios de las casas (incluyendo tanto nueva como segunda mano) se mueven ya en los 2.708 euros de media por metro, tras un aumento del 12,8% en los últimos doce meses, y están ya un 15% por encima de los valores más altos que se alcanzaron en la burbuja inmobiliaria de 2008.

La enorme subida de precios de estos últimos años se visualiza mejor recordando que, durante la larga crisis económica que siguió al estallido de la burbuja inmobiliaria, los precios medios cayeron en Málaga a mínimos en el entorno de los 1.450 euros durante 2013, 2014 y parte de 2015. Así, el valor de la vivienda en la provincia ha subido un 86% en estos últimos diez años. Sólo Baleares superaría en España ese porcentaje de subida (87,6%), quedando Madrid en tercera posición (un 80%) entre las grandes plazas inmobiliarias.

A nivel general, Málaga es la sexta provincia más cara de España tras Madrid (3.630), Baleares (3.518), Guipúzcoa (3.115), Barcelona (2.920) y Vizcaya (2.728).

Ya hay así siete localidades, dentro del análisis del Ministerio, que superan los 3.000 euros el metro de promedio. Son Marbella (3.915, el más caro de todos), Torremolinos (3.482), Benalmádena (3.354), Fuengirola (3.274), Estepona (3.138), Rincón (3.072) y Mijas (3.014). Y Málaga capital (2.893) está cercana a hacerlo.

Una joven mira los precios de la vivienda en una inmobiliaria. / G. C.

Vivienda nueva y usada

El mercado de la segunda mano concentra la mayor parte de las transacciones pero con menos cuota que en años anteriores, ya que las ventas de vivienda nueva han crecido a mucho mayor ritmo. El Ministerio califica como vivienda nueva aquellas que superan ese lapso.

Así, el casi el 85% de las casas comercializadas en los últimos doce meses en Málaga fueron usadas (31.462) y el 15% restante correspondieron a obra nueva (5.588). Pero mientras que el segmento de vivienda nueva crece un 41% en operaciones (señal de que la promociones que salen al mercado se venden muy rápido), el de segunda mano apenas avanza un 1,2%.

Los precios, en todo caso, suben a ritmo parecido en ambos segmentos: la vivienda nueva se encarece un 13,6% en el referido periodo (hasta los 3.171 euros por metro, el precio más alto en al menos 14 años) y es un 92% más cara que hace diez años. La usada, por su parte, lo hizo un 12,6% interanual hasta situarse en un total de 2.688 euros, y acumula un incremento de casi el 81% en una década.