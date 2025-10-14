‘Negaciones 4.0’: la Semana Santa del futuro ya está aquí

El casco con visor, digno de la saga de ‘Tron’, sumerge al espectador en un drama de hace 2.000 años: en el momento en el que, en el patio del sumo sacerdote Caifás -un escenario tomado de los restos arqueológicos del Museo Carmen Thyssen-, el apóstol San Pedro niega tres veces el conocer a su maestro, Jesús.

Si el espectador toca con su guante cualquiera de las figuras digitales de ese inolvidable Domingo de Ramos en Málaga, el guante emite una vibración. Además, puede contemplar, cara a cara, la imponente ‘talla digital’ de Nuestro Padre Jesús de la Soledad.

Es una de las muchas sorpresas de ‘Negaciones 4.0: una muestra para los sentidos’, que se inaugura este martes a las 19.00 horas en el Museo de la Semana Santa de Málaga (antiguo Hospital de San Julián) y que podrá verse hasta el 15 de noviembre.

El hermano mayor del Dulce Nombre, Carlos Galiana, junto a una de las tallas del misterio, la de un soldado judío. / Álex Zea

Con esta exposición, que por su originalidad es única en España, la Hermandad del Dulce Nombre ha querido celebrar el 25 aniversario del inicio del misterio de las Negaciones y Lágrimas de san Pedro, realizado por el imaginero cordobés Antonio Bernal entre 2000 y 2017.

¿Qué la hace tan distinta? «A raíz del 25 aniversario hemos intentado hacer algo diferente. Con el misterio de la Negación de san Pedro como hilo conductor, vamos a ir viendo, pero también tocando, oliendo y saboreando; vamos a usar los cinco sentidos para acercarnos al misterio y al final, a Jesús de la Soledad», explicaba ayer Carlos Galiana, hermano mayor del Dulce Nombre.

La muestra del Dulce Nombre incluye numerosos objetos que se pueden tocar. / Álex Zea

Organizada por la hermandad y por la Universidad de Málaga, y con la Fundación Once, la Fundación Unicaja y la empresa tecnológica Opossum como patrocinadores principales, el espectador puede tocar todo lo que le plazca las miniaturas salidas de impresoras en 3D de las tallas del misterio originales, presentes en la muestra salvo la de Jesús de la Soledad, del que sí hay una réplica a escala reducida y el busto o mascarilla.

Las ‘estaciones de olor’

Además, también se pueden oler, gracias a ‘estaciones de olor’, unos cajones que, al abrirse, emiten un olor afín a cada una de las tallas -mejor no acercarse a la de los soldados o prepararse para ello-.

Incluso, destaca Carlos Galiana, hay caramelos con sabores acordes con cada uno de los olores de la exposición.

‘Negaciones 4.0’ incluye ‘estaciones de olor’. / Álex Zea

Y como curiosidad, también ha colaborado el Museo del Prado, al permitir la reproducción de grabados sobre la famosa escena neotestamentaria, de los que también hay versiones tridimensionales.

Por otro lado, la muestra cuenta con carteles adaptados a personas con TDAH y explicaciones en audio.

Charlas formativas

Otro plato fuerte, explica el hermano mayor, serán las charlas formativas que se ofrecerán los jueves, en la que participarán expertos ligados al ciclo de exposiciones de ‘Las Edades del Hombre’, al yacimiento de Atapuerca o la directora del Museo Salzillo de Murcia.

Carlos Galiana destaca que hay «expectación» por esta exposición, «porque es algo totalmente novedoso». Como resalta el hermano mayor de esta hermandad de Capuchinos, es una muestra que mira al futuro pero que sigue el propósito de las cofradías de «evangelizar a través de la belleza».